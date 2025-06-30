Akkuyu Nükleer Güç Santrali Laboratuvarlarından ISO 17025 Akreditasyonu İçin Eğitim Tamamlandı

AKKUYU NGS laboratuvarlarının uzmanları, kalite yönetim sisteminin akreditasyonu için uluslararası ISO 17025 standartına göre akreditasyon eğitimini tamamladı. Kalite kontrol, çevre koruma, endüstriyel ve nükleer güvenlik alanındaki uluslararası standartlara uygunluğu sağlamak için sistemli çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) beş laboratuvarın uzmanları, kalite yönetim sisteminin uluslararası TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyona hazırlık eğitimini tamamladı.

Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca, Akkuyu NGS laboratuvarlarının, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmesinin gerektiği bildirildi. Eğitimi, Türkiye ile yurt dışında ISO 17025 standardına göre laboratuvar akreditasyonu için düzenli olarak eğitimler veren sertifikalı Türk şirketi SİGMA MERKEZİ Yönetim Sistemleri Danışmanlığı Ticaret Ltd. Şti. uzmanları verdi. Bu kapsamda, su kimyası laboratuvarı, bireysel dozimetrik kontrol laboratuvarı, spektrometri laboratuvarı, ısı salıcı elemanların kaplamalarının sızdırmazlık kontrolü laboratuvarı, yüksek gerilim testleri ve ekipman teşhisi laboratuvarı ile kapsamlı radyo kimya laboratuvarında görevli Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanı 40 uzmanın eğitimi tamamlandı.

Personelin niteliklerini artırmaya ve düzenleyici kurumların gerekliliklerine uygunluğu sağlamaya yönelik eğitim, Akkuyu NGS Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Böylece eğitimin, çalışanların işlerinden kopmadan ve maksimum verimlilikle gerçekleştirilmesi hedeflendi. Laboratuvar personelinin eğitimi ve sertifikasyonu, akreditasyonun bir sonraki aşaması olan kalite yönetim sisteminin denetimine geçilmesini sağlayacak.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Personelin sürekli mesleki gelişimi, nükleer güç santralinin güvenilir işletilmesinin temelini oluşturuyor. Akkuyu NGS çalışanlarının niteliklerini yükseltmek ve yetkinliklerini geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. ISO 17025 standardına göre personel eğitimi, laboratuvarların akreditasyon sürecindeki kilit aşamalardan birini oluşturuyor. Sonraki aşamalarda, kalite yönetim sisteminin akreditasyon denetiminden geçmemiz ve laboratuvarların rutin çalışmaya hazır olduğunu onaylamak için Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan yetkilendirme almamız gerekecek" dedi.