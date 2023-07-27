Akkuyu NGS'de Entegre Gaz Yalıtımlı Şalt Tesisi Montajına Başlandı

Akkuyu NGS'de 400 kV gerilime sahip entegre gaz yalıtımlı şalt tesisinin (KRUE-400) montajına başlandı. Elektrik ekipman sisteminin bir parçası olan bu yüksek teknoloji ürünü tesisat, elektriğin şebekeye iletilmesi için tasarlandı. Şalt tesisi, entegre dağıtıcının boyutlarını azaltırken işletme konforunu ve güvenirliğini artırıyor.

Akkuyu NGS'de 400 kV gerilime sahip entegre gaz yalıtımlı şalt tesisinin (KRUE-400) montajına başlandı. Elektrik ekipman sisteminin bir parçası olan bu yüksek teknoloji ürünü tesisat, elektriğin şebekeye iletilmesi için tasarlandı.

Baralar, devre kesiciler, topraklama ayırıcılar, akım trafoları ve gaz yalıtımlı baralar gibi elektriğin iletimi için gerekli yardımcı bileşenleri ve bağlantı bileşenlerini bir arada bulunduran çok fonksiyonlu bir ekipman olan şalt tesisi, entegre dağıtıcının boyutlarını önemli ölçüde azaltmasının yanı sıra işletme konforunu ve güvenirliğini de artırıyor.

"GAZ YALITIMI OLASI BİR YANGINI ENGELLEYECEK"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Entegre şalt tesisinin montajına başlanması, Akkuyu NGS projesi için önemli bir olaydır. Nükleer santralin dört güç ünitesini aynı anda inşa ederken bir yandan da elektrik temin sürecinde yer alacak ekipmanların kurulumunu yapıyoruz. Entegre şalt tesisinin gaz yalıtımlı olduğunu belirtmekte fayda var. Bu ekipman yüksek yangın güvenliği düzeyine de sahiptir çünkü gaz yalıtımı olası bir yangın durumunda alevlerin yayılmasını engellemektedir. Tesisin montajı tamamlandıktan sonra Akkuyu NGS elektroteknik sisteminin başlatma ve ayarlama işlerine başlayacağız. Bu etap, bizi birinci güç ünitesindeki başlatma ve ayarlama çalışmalarına bir adım daha yakınlaştıracak."