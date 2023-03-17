Akıllı telefonlarda yüklü gelen uygulamalara son!

Akıllı telefonları aslında içinde birçok uygulama ile birlikte satın alıyoruz. Telefonların içerisinde yüklü gelen uygulamaların bazıları oldukça yararlı oldukları gibi bazıları ise telefonumuzda yer kaplamaktan başka bir işe yaramıyorlar. Üstüne kişisel verilerin paylaşımı da girdiğinde bu durum oldukça can sıkıcı olabiliyor. Ancak bazı hükümetler telefon üreticilerin bu politikasına karşı önlem almaya başlamış durumda.

Hindistan yüklü gelen uygulamalara karşı hareket ediyor

Son gelen bilgilere göre Hindistan hükümeti, cep telefonlarında önceden yüklenmiş uygulamaların kaldırılmasına yönelik önemli bir adım atıyor. Planlanan yeni güvenlik politikası kapsamında Hindistan önemli önemli işletim sistemi değişikliklerinin zorunlu kılacak.

Yeni yasa değişikliği ile birlikte birçok üretici yüklü uygulamalarını tekrar gözden geçirmek zorunda kalacak. Ayrıca Hindistan Standartları Bürosu da yeni akıllı telefon modelleri uyumluluk açısından teste tabi tutacak.

Google'dan Android üreticilerine örnek olacak güncelleme!

Hindistan hükümeti ayrıca, işletim sistemlerindeki büyük güncellemeleri de taramayı planlıyor. Güney Asya ülkesi akıllı telefon üreticilerine yeni kurallara adapte olmaları için bir yıl süre vermiş durumda. Bu sürenin ardından şirketler telefonlarda varsayılan olarak sunulan ve silinemeyen uygulamaları kaldırmak zorunca kalacak.

Bu süreçte en çok etkilenen markaların ise Samsung, Apple ve Vivo gibi üreticiler olması bekleniyor. Diğer yandan Xiaomi'nin ise bu durumda fazla etkilenmeyeceği de gelen bilgiler arasında. Çinli üreticinin akıllı telefonlarında sadece 8 silinemeyen uygulama olduğu belirtilirken, bu uygulamaların hepsinin temel işlevlere sahip olduğu ifade ediliyor. Xiaomi telefonlarda bahsi geçen uygulamalar ise şu şekilde: Telefon, SMS, Kişiler, Dosya yöneticisi, Ayarlar, Uygulama mağazası, İnternet tarayıcı ve Kamera.

Hindistan'ın aldığı bu karar ile birlikte çoğu kullanıcı ihtiyacı olmayan bir çok uygulamadan kurtulmuş olacak. Bu politikanın ilerleyen dönemde ülkemizde de sunulmasını bekliyoruz. Peki siz akıllı telefonlarda yüklü gelen uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.