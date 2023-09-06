Teknoloji dünyasının en büyük hacmine sahip sektörlerinden birisi olan akıllı telefonlarda RAM kapasitesi rekabeti hızla büyüyor. 32GB RAM'li akıllı telefon testinin gerçekleştirildiği belirtilirken, şirketler arasındaki yarışın cihaz donanımlarının hızla büyümesine neden olduğu ifade ediliyor.

Teknoloji dünyasının en büyük hacmine sahip sektörlerinden birisi de hiç kuşkusuz akıllı telefonlar. 3 milyardan fazla kullanıcıya hitap eden alanda kıyasıya bir rekabet ortamı bulunuyor. Şirketler, adeta birbirleriyle yarış halindeler. Bu yarış ortamı cihaz donanımlarının hızla büyümesine neden oluyor.

32GB RAM'li akıllı telefon test ediliyor

Sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station, geçtiğimiz 32GB RAM'li akıllı telefon testinin gerçekleştirildiğini belirtti. 24GB RAM'li telefonların henüz çıktığı dönemde 32GB RAM, sektörün yükselişini gözler önüne seriyor. Ek olarak kaynak, bu testi yapan üretici hakkında da bir bilgi vermedi.

Bu yaz akıllı telefon dünyasındaki RAM kapasitelerinin uçuşa geçtiği bir dönem oldu. Birçok şirket, RAM'lerini arttırma yoluna gidiyor. Öyle ki Apple bile önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan iPhone 15'te bu artışı gerçekleştireceği konuşuluyor. Ancak görünen o ki Çinli şirketler bu konuda işi giderek abartıyor.

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OnePlus Ace Pro 2, REDMAGIC 8S Pro ve Realme GT 5 gibi yeni sahne alan telefonlar 24 GB RAM gibi çılgın seçeneklere sahipler. Ek olarak belirtmek gerekir ki bu telefon, daha önce tanıtılmış cihazın yeni versiyonu da olabilir. 24 GB RAM kapasitesine sahip telefonların henüz çıktığını göz önünde bulundurursak yakın zamanda sahne almayacağını düşünebiliriz.

Akıllı telefon dünyasındaki gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? Sizce RAM kapasitesinin bu denli artması aynı oranda performansı arttırır mı? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.