Akıllı Telefonlarda Megapiksel Önemli mi?

Günümüzde piyasaya çıkan telefonların çoğunun kamerası hakkında megapiksel detayı her zaman öne çıkartılıyor. Bir zamanlar 64 megapiksel modayken şimdi 200 megapiksele kadar çıkan kameralar görüyoruz. Peki akıllı telefonlarda megapiksel maddesi bu kadar önemli mi? Akıllı telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafın kalitesi neye bağlıdır?

Akıllı telefonla çekilen fotoğrafın kalitesi neye bağlıdır?

Satın alabileceğiniz en iyi kameralı telefonlar listemizin başında, 200MP sensör ve 10X optik yakınlaştırma da dahil olmak üzere 4 kameralı Samsung Galaxy S23 Ultra yer alıyor. Peki bu 200 megapiksel maddesi Galaxy'yi akıllı telefon fotoğrafçılığının kralı mı yapıyor? Elbette hayır. Megapiksellerin bir önemi yok. Bir sonraki kameralı telefonunuzu seçip kullanırken bilmeniz gereken daha önemli şeyler var.

Megapiksel aslında bir ölçümdür. Bir milyon piksel anlamına gelir. Kamera sensöründeki ışığı ve rengi algılayan pikselleri kastediyoruz. Bir telefon sensörü 200 megapiksele sahip olabilir ancak bu, nihai görüntünün bu boyutta olacağı anlamına gelmez. Ayrıca 200 megapiksel kamera ile çekim yapmanın yarardan çok zararı olabilir.

Böyle bir çekim sonucu elde ettiğiniz fotoğrafın boyutu çok büyük olabilir. Galaxy S23 Ultra'dan alınan 200 MP'lik bir fotoğraf, renk ve ayrıntıya bağlı olarak 15 – 25 MB arasında olabilir. Bir iPhone 14 Pro'dan çekilen tam çözünürlüklü 48 MP fotoğraf yaklaşık 5 MB civarındadır. Zaten Galaxy S23 Ultra'da çekilen fotoğraf piksel gruplama adı verilen bir işlem yüzünden 12 MP'ye (3 MB) düşer.

Liste şaşırttı: En iyi kameraya sahip akıllı telefonlar!

Megapiksel önemli değilse o zaman önemli olan şey nedir? Elbette sensörün boyutu çok büyük bir önem arz eder. Kamera sensörü ölçümleri genellikle bir inçin kesirleri olarak verilir ve ne elde ettiğinizi anlamak için matematik yapmanız gerekir. OnePlus Nord N30, 1/1,67 inç boyutunda 108 MP sensöre sahipken Galaxy S22 Ultra, 1/1,33 inç boyutunda sensöre sahiptir.

Burada basit bir matematik ile Galaxy S22 Ultra'nın sensörünün daha büyük olduğunu anlayabilirsiniz. OnePlus telefondaki 1/1,67 inç sensör, Samsung'un aslında 0,75 inç olan 1/1,33 inç sensöründen 0,59 inç daha küçüktür. Bu nedenle telefon alırken dikkat etmeli, megapikselden ziyade sensör boyutuna mutlaka bakmalısınız. Daha büyük sensörler daha iyi sonuçlar verecektir.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.