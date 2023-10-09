Akıllı Telefonlarda Güncelleme Politikası Değişiyor

Android'in uzun süreli yazılım desteği alamaması sorunu son zamanlarda değişmeye başladı. Google ve Xiaomi gibi üreticiler güncelleme politikalarını önemli ölçüde değiştirerek daha uzun süreli destek sağlamaya başladı. Google'ın 7 yıllık güncelleme sözü, Apple'ın bile gerisinde kalan önceki vaatleri gölgede bıraktı. Ayrıca Samsung ve Xiaomi gibi markalar da uzun süreli güncelleme desteği sunmaya başladı. Akıllı telefon güncelleme politikası hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Uzun yıllar boyunca Android'in iOS'a kıyasla en büyük zayıflıklarından biri uzun süreli yazılım desteği alamaması oldu. Ancak son zamanlarda Google ve Xiaomi gibi birçok üretici güncelleme politikasını önemli ölçüde değiştirdi. Google'ın 7 yıllık Pixel güncelleme sözüyle taşlar yeniden yerinden oynadı.

Güncelleme politikası en iyi akıllı telefon hangisi?

Google, Pixel 8 ve 8 Pro'nun 7 yıl boyunca destekleneceğini duyurdu. Bu, daha önceki tüm mobil güncelleme vaatlerini gölgede bırakarak Apple'ı bile aşıyor. Ancak bazı uyarılar olduğunu unutmayalım, çünkü eski Pixel modelleri bu durumdan etkilenmeyecek.

Google'ın yeni taahhüdüne ek olarak, Samsung'un Galaxy S/Fold serileri 4 yıl Android ve 5 yıl güvenlik güncellemesi alıyor. Google'ın aksine, bu geniş bir cihaz yelpazesi için geçerli.

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Apple'ın güncelleme politikası ise uzun yıllardır aynı kalmasıyla güvenilirlik sağladı. iPhone'lar genellikle vaat edilenden çok daha uzun süre destekleniyor. Piyasaya sürüldükten sonra düzenli olarak 5 yıldan fazla güncelleme alıyor. Apple, genellikle net zaman çizelgesi olmadan cihazları ayrı ayrı değerlendirerek güncelleme sunuyor.

Öte yandan Xiaomi'nin amiral gemileri ise artık 4 yıl Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik paketi desteğine sahip. Ayrıca geçtiğimiz günlerde üç modeline Android 14 vermesiyle merak uyandırdı.

Tüm bu markalara ek olarak sürdürülebilir odaklı Fairphone için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda tanıtılan Fairphone 5 modelinin 2033'e kadar güncelleme alacağı ve değiştirilebilir parçalara sahip olacağı belirtildi.

Peki sizler akıllı telefon güncelleme politikası hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.