Akıllı telefonlara gelen devasa zam iptal edildi!

Ticaret Bakanlığı 2020 yılında yerli üreticiyi koruma amacıyla akıllı telefonlar için ithalat gözetim uygulaması adı verilen bir uygulama getirdi. Burada 200 dolar altında olan telefonların yalnızca bakanlık izniyle ithal edilebileceği söylendi. Bu sınır 28 Mart itibariyle 350 dolara çekildi. Fakat saatler sonra iptal edildi.

Resmi Gazete'de yayınlandı: İthalat gözetim uygulaması eski haline döndü!

Geçtiğimiz şubat ayının sonunda akıllı telefon ithalatında yeni bir düzenleme yapıldı. Burada mevcutta sadece bakanlık izniyle ithal edilebilen telefonların sınırı 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Bu da özel izni olmayan üreticilerin ürününün fiyatı 100 dolar da olsa 350 dolar üzerinden vergilendirileceği anlamına geliyordu.

Hatta bu karardan sonra 24 Mart tarihinde airFryer ve robot süpürge başta olmak üzere birçok ürüne benzer sınırlama getirildi. 2. karara göre fiyatı 200 doların altında olan robot süpürgeler ve 100 doların altında olan AirFryer modelleri Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden gözetim belgesi alınmadığı sürece ithal direkt olarak edilemeyecek.

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Yani bir robot süpürgenin yurt dışı fiyatı 50 dolar da olsa Türkiye'ye gelince 200 dolar olduğu kabul edilerek vergi uygulanacak. Akıllı telefonlarda uygulanan ithalat gözetim uygulaması da bunun bir benzeri olarak 200 dolar sınırı ile yürürlükteydi.

Daha sonra bu sınır 350 dolara çekildi. Fakat bu durum ülkemize 4-5 bin TL bandında gelecek 150 dolarlık akıllı telefonların fiyatının 10 bin TL seviyesine çıkmasına yol açacaktı. Bu da giriş segment ile orta segmentin neredeyse aynı fiyata satılması anlamına geliyor.

Fakat bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile birlikte bu uygulama iptal edilerek eski haline döndürüldü. Yani akıllı telefonlar için uygulanan ithalat gözetim uygulaması sınırı tekrar 200 dolara çekildi. Ancak robot süpürge ve diğer teknolojik cihazlarda bir değişiklik olmadığını ve uygulamanın aynen sürdüğünü belirtelim.