Akıllı Telefonlar Yakında Kendi Kendini Onaran Ekranlara Sahip Olacak

Akıllı telefon üreticileri yakında kendi kendini onaran ekranlara sahip telefonlar üretecek. Bir analist şirketinin paylaştığı rapora göre bu teknoloji 2028'de piyasaya çıkacak.

Akıllı telefon kullanımında en çok yaşanan sorunlardan biri ekran hasarları oluyor. Ancak ortaya çıkan haberlere göre bu sorunun kendi kendine çözülmesine az bir zaman kalmış olabilir. Bir analist şirketinin paylaştığı rapora göre akıllı telefon üreticileri yakında "kendi kendini onaran" ekranlara sahip telefonlar üretecek.

Kendi kendini onaran ekranlar 2028'de piyasaya çıkacak!

Bir analist şirketi olan CCS Insight, geçtiğimiz günlerde bir rapor paylaştı. Şirketin paylaştığı raporda 2024 ve sonrası için en iyi teknoloji tahminleri yer aldı. Raporda en dikkat çeken kısım ise kendi kendini onaran ekran teknolojisine sahip akıllı telefonlar oldu.

Akıllı telefon kullanıcılarını en dert yandığı konulardan birisi ekrana gelen zararlar oluyor. Hem ödeme hem de kullanma konusunda büyük sorunlar yaratan bu durum ise yakın zamanda çözüme kavuşacak gibi duruyor. Raporda yer alan bilgilere göre akıllı telefon üreticileri beş yıl içinde kendi kendini onaran ekranlara sahip akıllı telefon üretecek.

Akıllı telefon devine şok suçlama: 120 milyon dolar!

Böylelikle 2028 yılına kadar kendi kendini onaran ekranlara sahip telefonları piyasada görebiliriz. Rapora göre bu teknolojiye sahip ekranlar için ekranın yüzeyi çizildiği zaman hava ile temas ettiğinde tepki veren bir nano kaplama kullanılacak.

Bunun yanı sıra akıllı telefon üreticileri son birkaç yıldır bu ekranlarla ilgili konuşuyor. Bu nedenle de bu tarz ekranların hayal olmaktan çıktığını gözler önüne seriyor. Örnek vermek gerekirse Güney Koreli şirket LG, 2013 yılına kadar kendi kendini onarma teknolojisinin etkinliğini yaptı.

Sonrasında ise şirket, dikey olarak kavisli bir ekrana ve arka kapakta kendi kendini onaran bir kaplamaya sahip olan G Flex adlı bir telefon çıkardı. O dönemlerde bu teknolojinin nasıl çalıştığına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Benzer şekilde Motorola da 2017 yılında çatladığında kendini onaran bir patent başvurusu yaptı.

Peki, siz kendi kendini onaran ekran teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!