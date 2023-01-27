Akıllı telefon satışları son yılların en kötü noktasında!

2022'nin dördüncü çeyreğine ilişkin akıllı telefon satışları belli oldu. Son zamanların en düşük satış rakamlarına ulaşıldı.

Küresel bir araştırma kurulu tarafından yapılan yeni analiz, 2022'deki satış verilerini ortaya koydu. Akıllı telefon satışları son yılların en kötü dördüncü çeyreğini geçirdi. Geçtiğimiz yıl oldukça zorlu bir dönem olsa da, Samsung, pazar payını büyütmeyi başardı.

Akıllı telefon satışları 2022'de neden düştü?

International Data Corporation'ın (IDC) bir raporuna göre, küresel akıllı telefon endüstrisi, dördüncü çeyrek satışlarında şimdiye kadarki en büyük düşüşü yaşadı. 2022'nin 4. çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatları, 2021'in aynı dönemindeki 367 milyona kıyasla yüzde 18,3 düştü ve 300 milyon seviyesine geriledi.

IDC araştırma direktörü Nabila Popal, düşüşü müşterilerin zayıf talebine ve satıcıların stok sorunları yaşamasına bağlıyor. Ayrıca, yüksek enflasyon endişeleri ve makroekonomik faktörlerin, akıllı telefon pazarındaki toparlanmayı 2023'ün sonuna kadar itebileceğini belirtiyor.

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Tüm bu yaşananlara rağmen Samsung, dördüncü çeyrekte pazar payını yüzde 18,8'den yüzde 19,4'e yükselterek 10 milyona yakın Galaxy modeli sattmayı başardı. Hemen arkasında ise yüzde 18,8 ile Apple ve yüzde 12,7 ile Xiaomi boy gösterdi.

2022 yılında akıllı telefon satış rakamları şu şekilde sıralandı:

Samsung: 264 milyon

Apple: 228 milyon

Xiaomi: 156 milyon

Oppo: 108 milyon

Vivo: 108 milyon

Bir başka pazar araştırmacısı Le Xuan Chiew, üreticilerin, karlılığa öncelik vererek ve pazar payını koruyarak 2023'te daha temkinli adımlar atacağını düşünüyor. "Zorlu pazar koşulları hem ortakların hem de satıcıların zorlu müzakereler yaşamasına yol açabilir. Bu yüzden güçlü ortaklıklar kurmak pazar paylarını korumak için önemli olacak" dedi.

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