Akıllı telefon pazarında sınırlar zorlanıyor: İşte 26 GB RAM'li Infinix GT 10 Pro!

Akıllı telefon pazarında standartlar değişiyor. Infinix GT 10 Pro modeliyle 26 GB RAM sunacak ve oyun odaklı olacak. MediaTek Dimensity 8050 yonga seti, hızlı şarj destekli 7.000 mAh pil ve üçlü kamera kurulumu gibi özelliklere sahip olacak.

Akıllı telefon pazarında standartlar gün geçtikçe değişiyor. Kısa bir süre öncesine kadar 8 GB RAM yeterli kabul edilirken, üreticilerin sınırları zorlayarak bellek kapasitesine artırmaya başlaması işleri büyük ölçüde değiştirdi. Bunun en büyük örneği geçen haftalarda tanıtılan 24 GB RAM'li Red Magic 8S Pro. RAM. konusunda bir ilke imza atan akıllı telefon görünüşe göre bu unvanını elinde çok fazla tutamayacak, çünkü 26 GB RAM'li Infinix GT 10 Pro için geri sayım an itibariyle başladı.

Infinix GT 10 Pro kullanıcılara neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Paras Guglani, Infinix GT 10 Pro modeliyle ilgili yeni detayları gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon 26 GB RAM'le kullanıcıların karşısına çıkacak ve oyun odaklı olacak. Tanıtım tarihi konusundaysa ağustos ayı üzerinde duruluyor.

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 8050 yonga seti mevcut olacak. 6 nm mimariye sahip olan işlemci; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-A78, 3x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.00 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G77 MC9 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

24 GB RAM'e sahip akıllı telefon: Red Magic 8S Pro tanıtıldı!

Kaynağa göre modelde 260W hızlı şarjı destekleyen 7.000 mAh'lik bir pil mevcut olacak. Ayrıca 160W'lık bir varyanta daha sahip olacağı belirtiliyor. 120 Hz AMOLED bir panelle gelmesi beklenen akıllı telefonda 100 Megapiksel ana ve iki adet 8 Megapiksellik yardımcı sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak.

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