Akıllı Telefon Modellerinin Yıllık Güncellenmesi Mantıklı mı?

Akıllı telefon üreticileri her yıl modellerini güncelleyerek karşımıza çıkarıyor. Sınırlı değişiklikler ile her sene farklı model isimleri ile karşımıza çıkan telefonlar son dönemde büyük bir tartışmayı da beraberinde getiriyor: Her yıl yeni bir akıllı telefon modeli üretmek mantıklı mı?

Her yıl yenilenen akıllı telefonların çevreye zararı da çok fazla

Akıllı telefon üreticileri son dönemde büyük bir yarış içerisinde. Bu yüzden modellerini her sene yenileyen markalar, daha fazla pazar payı kapmanın da peşine düşmüş durumda. Ancak her yıl yeni bir model üretilmesini telefon endüstrisini oldukça sıkıcı hale getirdiği de bir gerçek.

Artık çoğu üretici tasarım konusunda kendisini tekrarlamaya başlamış durumda. Çoğu üretici artık çok küçük tasarım değişiklikleri ile her yıl yeni bir model tanıtıyor. Bu durum telefon endüstrisinde durgunluk yaratırken, aynı zamanda çevreye de büyük bir yük oluşturuyor.

Bu hızlı güncelleme döngüsünün yarattığı en büyük sorun çevresel tahribat olarak karşımıza çıkıyor. Her yeni modelin üretiminde kullanılacak nadir bileşenlerin yanı sıra üretim hatlarının değişmesi ve ürünlerin nakliyesi ile birlikte telefonların oldukça yüksek bir karbon ayak izi olduğu bir gerçek. Çoğu şirket, yeni modellerinde geri dönüştürülebilir malzemeler kullanmakla övünürken, çevreye olan zararı azaltmanın en iyi yolu hiç kuşkusuz yeni modelleri daha az sıklıkta piyasaya sürmek olacaktır.

Akıllı telefonlar dikkatli kullanılmaları durumunda oldukça fazla sene kullanıcısına hizmet verebilir. Hatta Apple ve OnePlus gibi şirketler telefonlarına 5 senelik güncelleme desteği sunarak, bugün alınan bir telefonun 2028 yılına kadar güvenli bir şekilde kullanılabilir olmasını vadediyor.

Özellikle son dönemde akıllı telefonların tasarım anlamında oldukça sıkıcı olduğunu siz de benim gibi fark etmişsinizdir. Telefon üreticilerinin her yıl yeni model tanıtmak yerine bunu 2 ya da 3 sene aralıklarla yapmaları durumunda karşımıza çok daha heyecan verici modeller çıkacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Örnek vermek gerekirse, oyun ya da fotoğraf sektöründe şirketler modellerini çok daha nadir bir şekilde güncelliyor. Sony, ara güncellemelere yer vermiş olsa da, PS4 ve PS5 modelleri arasında 7 yıllık bir süre geçmesini bekledi. Aynı şekilde Canon gibi büyük kamera firmaları da amiral gemisi modelleri arasında belli bir süre bırakıyor. Televizyon, bilgisayar ve arabalar için de benzer durum geçerli.

Her iki veya üç yılda bir yeni amiral gemisi telefon modellerinin piyasaya sürülmesi, yalnızca endüstrinin karbon ayak izini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda bu ürünlerin lansmanlarını çok daha heyecan verici hale getirecektir. Peki siz akıllı telefon modellerinin her yıl yenilenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.