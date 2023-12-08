ABD Senatörü Ron Wyden, akıllı telefon kullanıcılarının takip edildiğini dile getirdi. Wyden, belirli hükümetlerin iOS ve Android kullanıcılarını belirli uygulamalar aracılığıyla gözetlediğini iddia etti.

Akıllı Telefon Kullanıcıları Takip Ediliyor mu?

Akıllı telefonlar hayatımızın her alanına girdikçe, kullanıcı verileri de önemli hale geldi. Devlet kuruluşları ise bu veriler ile vatandaşlarını takip etmek istiyor. Apple ve Google'ın bu konuda devletlere kullanıcı verilerini dağıtabileceği uyarısı yapıldı. Bir ABD Senatörü, Android ve iOS sahiplerinin takip edildiğini düşünüyor.

Android ve iOS cihazları, devletler tarafından izleniyor mu?

ABD Senatörü Ron Wyden, akıllı telefon kullanıcılarının takip edildiğini dile getirdi. Adalet Bakanlığı'na gönderdiği yeni bir mektupta Wyden, belirli hükümetlerin iOS ve Android kullanıcılarını belirli uygulamalar aracılığıyla gözetlediğini iddia etti. Bunun için anlık bildirimleri kullandığını söyledi.

Uygulamalardan akıllı telefonlara gönderilen mesajların hükümet tarafından kullanılabileceğine dikkat çekti. Senatöre göre teknoloji devleri, anlık bildirimler ile kullanıcı verilerini hükümetlere teslim edebilir.

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ABD'li senatör, hükümetlerin Apple ve Google'ı tehdit edebileceğinin de altını çizdi. Bildirim içerikleri dahil olmak üzere kullanıcıların bildirimler yoluyla uygulamalarla nasıl etkileşimde bulunduklarına ilişkin bilgileri toplayabileceğini dile getirdi.

Bu tür veriler, uygulama kullanım alışkanlıkları ve faaliyetleri hakkında özel ayrıntıları ortaya çıkarabilir. Wyden, Apple ve Google'ın yabancı kuruluşlardan anlık bildirim kayıtları için aldıkları talepler konusunda şeffaf olması gerektiğini söylüyor.

Her iki şirket de geçmişte bu tür gözetim taleplerinin yapıldığını doğruladı. Wyden'in talebi üzerine Apple ve Google, bu konuda şeffaflığı desteklediklerini dile getirdi. Apple şeffaflık raporlarında anlık bildirim taleplerini bildireceğini söyledi. Google ise halihazırda devletlerin talep ettiği verileri açıklıyor.