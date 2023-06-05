Akıllı Saatler SpO2 Ölçümü Nasıl Yapıyor?

Giyilebilir teknoloji pazarının gelişmesiyle birlikte akıllı saatlerin sağlık özellikleri de artıyor. SpO2 ölçümü de bu özelliklerden biri. Ancak akıllı saatlerin ölçümlerinin doğruluğu tartışılıyor.

Giyilebilir teknoloji pazarının günden güne gelişmesiyle kullanıcı deneyimini artıran ve özellikle sağlık konusunda bir hayli yetenekli hale gelen akıllı saatler ortaya çıkmaya başladı. Günümüz itibariyle insan hayatını kurtardığı haberleriyle sıklıkla karşılaştığımız bu cihazlarda en çok ön plana çıkan özelliklerden birisi de SpO2 ölçümü diyebiliriz. Peki SpO2 nedir ve akıllı saatler bunu nasıl ölçüyor?

SpO2 nedir?

SpO2, kandaki oksijen düzeyi, akciğerlerden vücudun geri kalanına alyuvarlar tarafından taşınan oksijen yüzdesini temsil eder. Vücuttaki kanın, bu hayati görevi ne kadar etkili bir şekilde yerine getirebildiğini öğrenmek genel sağlık durumunun anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Birçok insanın kanındaki oksijen düzeyi yüzde 95-100 aralığındadır. Ancak, kanındaki oksijen düzeyi yüzde 95'in altında olmasına rağmen hayatına normal bir şekilde devam eden insanlar da vardır. Uyurken yapılan ölçümlerde daha düşük değerler elde edilmesi oldukça normaldir ve bu nedenle bazı kullanıcıların oksijen değerleri yüzde 95'in altında olabilir.

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Akıllı saatler SpO2 değerini nasıl ölçüyor?

Yukarıda da belirtildiği üzere günümüzde premium segmentinde yer alan akıllı saatlerin büyük bir kısmı bu özelliği bünyesinde barındırıyor. Peki bu cihazlar kandaki oksijen seviyesini (SpO2) nasıl ölçüyor?

Akıllı saatler, kırmızı ve Kızılötesi ışığı (IR) bileğe yansıtan yansıma oksimetri tekniğini kullanıyor. Bu kırmızı ışık, oksijen içeren kan dokularına girerek ışığı sensöre geri yansıtır. Enjekte edilen ışığın seviyesi ile yansıyan ışığın seviyesi arasındaki fark, insan vücudunun SpO2 seviyesi olarak gösterilir.

Tabii bu cihazların yapmış olduğu ölçümlerin doğrulukları da tartışılmakta. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki oksimetre gibi bir tıbbi cihazın yaptığı ölçümler daha güvenilirdir. Hatta bu cihazlar genellikle 650nm ve 950nm dalga boylarına sahip kırmızı ve kızılötesi LED'lerle ölçüm yaparlar.

Akıllı saatlerdeki dalga boyları ise bu kadar gelişmiş değil.

Bu cihazların sensörleri aracılığıyla ölçtüğü kandaki oksijen seviyesi (SpO2) gibi sağlık verilerini doğruluk payı yüksek olmasına rağmen kesin bir veri gibi değerlendirmemenizi öneriyoruz. Kesin ve daha doğru sonuçlar için gerçekten bu gibi amaçlarla üretilen tıbbi cihazları tercih etmeniz daha sağlıklı olacaktır.

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