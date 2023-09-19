Akıllı Saat Lideri Belli Oldu

Giyilebilir teknoloji pazarı bu yılın ikinci çeyreğinde kayıp yaşasa da akıllı saat sevkiyatları arttı. Apple, 8,1 milyon Apple Watch satışıyla liderliği korurken Xiaomi ikinci sırada yer aldı. Huawei ise üçüncü oldu.

Giyilebilir teknoloji pazarı bu yılın ikinci çeyreğine iki çeyreklik kayıp serisiyle girdi. Canalys'in de belirttiği gibi iyi haber şu ki, ikinci çeyrekte dünya çapındaki akıllı saat pazarındaki sevkiyatlar, üç ay boyunca dünya çapında 44,2 milyon ürün sevk edilerek yıllık bazda %6 arttı. Peki hangi şirket ne kadar pazar payı aldı ve zirvede kim yer alıyor?

Akıllı saat kategorisinde lider kim?

Apple, bu çeyrekte yıllık bazda %3 düşüşle 8,1 milyon Apple Watch satışıyla liderliği elde etti. Apple'ın pazar payı geçen yılın aynı çeyreğine göre % 20'den % 18'e düşmesine rağmen liderliği elinden bırakmadı. Apple'ın ardından sıradaki üretici ise Çin'li teknoloji devi Xiaomi oldu.

Xiaomi, geçen yılki rakamla aynı seviyede 4,8 milyon adet ürün satarak Apple'ın ardından ikinci sırada yer aldı. Sonuç olarak Xiaomi pazar payını %11'de tuttu. Temel kordon, saat ve akıllı saat sevkiyatlarındaki %13'lük artış sayesinde Huawei, çeyrekte 4,1 milyon adet sevk ederek üçüncü oldu. Huawei'nin % 10'luk pazar payı, geçen yılın % 9'undan %1 puan daha yüksek olmuş oldu.

Canalys Araştırma Analisti Jack Leathem konu hakkında: "Giyilebilir pazar, günlük yaşamın çeşitli yönlerinde artan tüketici talebinin etkisiyle yeniden canlanıyor. Farklı segmentlerdeki talep toparlanıyor ve satıcıların belirli tüketici ihtiyaçlarını karşılamalarına yol açıyor."

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Hindistan merkezli giyilebilir cihaz firması Noise ise 3,5 milyon adet sevkiyatla 4. sırada yer buldu. Geniş bir Bluetooth akıllı saat yelpazesi sunan şirket, bir önceki yıla göre %93 artışla listedeki üreticiler arasında en büyük yıllık kazancı elde etti. Şirketin pazar payı geçen yılın ikinci çeyreğindeki %4'ten bu yıl % 8'e çıktı.

Başka bir Hintli giyilebilir marka olan Fire Boltt ise listede beşinci oldu. Fire Boltt, yıllık bazda %86 gibi ciddi bir artışla 3 milyon adet sevkiyat yaptı. Şirketin pazar payı 2022'nin aynı çeyreğindeki %4'ten %7'ye çıktı. Sektörün böyle bir artışla devam ederse 2027'ye kadar sürdürülebilir bir büyümeye hazır olacağı tahmin ediliyor.