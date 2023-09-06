Akıllı Ev Cihazlarının Kullanımı ve Engelleri Araştırıldı

Kaspersky tarafından gerçekleştirilen ankette, akıllı ev cihazlarının temel dijital alışkanlıkları, engelleri ve kullanımı incelendi. Ankete göre, 2026 yılına kadar akıllı ev cihazlarının kullanımının artması ve hane penetrasyonunun yükselmesi bekleniyor. Ayrıca, erkeklerin akıllı cihazlarla daha fazla ilgilendiği ve çocukların dijital alışkanlıklarının ebeveynler tarafından kontrol edildiği ortaya çıktı.

Kaspersky tarafından küresel çapta gerçekleştirilen yeni bir ankette, akıllı ev cihazlarının temel dijital alışkanlıkları, engelleri ve kullanımı araştırıldı.

Kaspersky'den yapılan açıklamada Dijital pazar araştırmasının sonuçlarına yer verildi. Buna göre, akıllı ev cihazlarının aktif olarak kullanıldığı ev sayısının 2026 yılına kadar 573 milyon 700 bin kullanıcıya ulaşması beklenirken, hane penetrasyonunun o yıla kadar yüzde 25'e ulaşılacağı kaydedildi.

Kaspersky'nin gerçekleştirdiği anket sonuçları, ailelerinin akıllı cihazlarıyla daha sık ilgilenenlerin erkekler olduğunu gösterdi.Bu durum, ev yönlendiricisinden (home router) Wi-Fi ayarlarının değiştirilmesi gerektiğinde veya ağa yeni cihazlar eklendiğinde de geçerli.

Erkeklerin yüzde 75'i genellikle bunu yaparken, kadınların yalnızca yüzde 50'si görevi yerine getiriyor. Bilgisayarlara yazılım ve uygulama yükleme söz konusu olduğunda da durum neredeyse aynı seyirde ilerliyor. Kadınların yüzde 47'sine kıyasla erkeklerin yüzde 72'si bundan sorumlu olarak görülüyor.

Çocukların dijital alışkanlıklarına ilişkin eğilim ise değişiyor.

Araştırma verileri, her iki ebeveynin de çocukların cihazlarda geçirdiği zamanı kontrol etme konusunda eşit derecede istekli olduğunu gösteriyor. Erkeklerin yüzde 67'si, kadınların yüzde 54'ü küçüklerin cihazlarda geçirdiği zamanı izliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova, "Akıllı ev cihazları ve çözümleri insanların günlük işlerini önemli ölçüde iyileştirebilir ve kolaylaştırabilir. Her aile, rol dağılımının hangi versiyonunun kendileri için en uygun olduğuna kendisi karar verir. Aynı zamanda, kilit nokta, modern akıllı cihazların ve güvenlik çözümlerinin cinsiyet ve yaştan bağımsız olarak herkes tarafından erişilebilir olması gerektiğidir." ifadelerini kullandı.