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Akıllı Debriyaj Sistemi ile Manuel Vitesli Araçlarda Otomatiğe Benzer Sürüş Deneyimi

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Akıllı Debriyaj Sistemi, debriyaj pedalına basma ve senkronizasyon gibi zorlukları ortadan kaldırarak sürüş konforunu artırır. Arabanıza yokuş kalkış desteği ekleyebilirsiniz. Sistem, aracın orijinal yapısını korur ve bakım maliyetlerini düşürür. Ayrıca özelleştirilebilirlik imkanı sunar ve otomatikten manuele geçiş yapabilirsiniz.

Manuel vitesli araçlarda kullanıcıya otomatiğe benzer bir sürüş deneyimi sunan Akıllı Debriyaj Sistemi işleyişini ve kurulumunu yerinde inceledik, arabamıza yokuş kalkış desteği ekledik.

Arabamıza akıllı debriyaj sistemi ekledik

Sistem, debriyaj pedalına basma ve senkronizasyon gibi zorlukları ortadan kaldırarak sürüş konforunu artırıyor. Aracın orijinal yapısını koruyarak monte edilmesi, kullanıcıya konfor sağlarken aracın değerini de koruyor.

Aynı zamanda debriyaj balatasının ömrünü uzatarak bakım maliyetlerini düşürür. Her araca özel tasarlanmış ürünler sunmasıyla özelleştirilebilirlik imkanı sağlıyor ve istenildiğinde otomatikten manuele geçiş yapılabiliyor. Yasal ve teknik gerekliliklerde sorun çıkarmaz, ruhsata işletme ihtiyacı olmaz ve periyodik bakıma gerek duymuyor.

Akıllı debriyaj sistemi avantajları

Otomatiğe yakın sürüş keyfi

Aracın orijinalliği bozulmadan montaj

Baskı balatanın ömrünü uzatır

Her araca özel, fabrikasyon gibi özel tasarımlı ürünler

İstendiğinde otomatikten manuele geçebilme özelliği

Ruhsata işletme ihtiyacı yok

Muayeneden manuele alıp geçilebilir

Periyodik bakıma ihtiyaç olmayan sistem

Uzun ömürlü

Müsteriye açık yazılım

Kendinize özgü sürüş tarzınıza göre ayar yapabilme imkanı

Türkçe sesli komutlarla sürücüyü yönlendirme (Asistan Özelliği)

Hazır sürüş modları

Arıza durumunda görsel olarak arızasını bildirir

2 yıl ya da 100 bin km garanti

Uygun fiyatlı ve bol yedek parça

Yaygın servis ağı

Her bayide test sürüşü imkanı

Müşteri odaklı özellikler sunarak kullanıcıların tercihlerine göre ayarlar yapmasına ve Türkçe sesli komutlarla kolay kullanım sağlamasına imkan tanıyor. Ayrıca arıza durumlarında görsel uyarılar verir ve 2 yıl veya 100 bin km garantisiyle güven veriyor. Uygun fiyatlı yedek parçaları ve yaygın servis ağıyla desteklenirken, her bayide test sürüşü imkanı sunuyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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