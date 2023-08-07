Akıllı Cihazlar Aile İçi Şiddeti Kolaylaştırıyor

İngiltere parlamentosu komitesi, bebek monitörlerinden kişisel egzersiz takip cihazlarına kadar birçok akıllı cihazın aile içi şiddeti ve istismarı kolaylaştırdığını belirtti. Raporda, bu cihazlarla birçok kurbanın kontrol, takip ve kayıt edildiği vurgulandı.

İngiltere parlamentosu komitesi bugün yayımladığı raporda, bebek monitörlerinden kişisel egzersiz takip cihazlarına kadar birçok 'akıllı cihaz ve teknolojinin' aile içi şiddeti ve istismarı kolaylaştırdığını ifade ederek gittikçe büyüyen soruna dikkat çekti. Raporda, bu cihazlarla birçok kurbanın kontrol, takip ve kayıt edildiği vurgulandı.

İngiliz parlamentosunun Kültür, Medya ve Spor Komitesi bugün yayımladığı raporunda, akıllı teknoloji ile birbirine çevrimiçi bağlı kişisel akıllı cihazların 'aile içi şiddette ve istismarda' sıkça kullanıldığı ve bunu kolaylaştırdığı ortaya kondu. Raporda ayrıca gençlerin evde ve okullarda çevrimiçi bağlı teknolojiyle etkileşim kurma olasılığının artmasıyla birlikte çocukların mahremiyetini ve haklarını korunması gerektiğine dikkat çekildi.

Çocuklar söz konusu olduğunda ise bu cihazların büyük miktarda kişisel veriyi elde etmesinin endişe verici olduğunun altı çizildi. 2050 yılına kadar dünya çapında 24 milyar olacağını öngörülen raporda, halihazırda İngiltere'deki her evde ortalama 9 adet bu tip cihaz olduğunun altını çizdi.