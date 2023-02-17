Dün akşam saat 22.47 sularında Akdeniz'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, konu ile ilgili ilk detayları paylaştı.

Dün akşam Akdeniz'de deprem meydana geldi. Hatay ve çevre illerde hissedilen depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, sarsıntının büyüklüğü ile derinliğine dair ilk detayları paylaştı. İşte depremin ayrıntıları!

Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Dün akşam saat 22.47 sularında, Akdeniz'de 9.26 KM derinlikte 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre deprem Hatay'ın 5.64 KM uzağında meydana geldi. Şehrin kıyı şeridine yakın konumda.

Öte yandan deprem Hatay başta olmak üzere Adana, Osmaniye, Mersin ve Kilis'te de hissedildi. Şu ana kadar yaralı ve can kaybına dair herhangi bir bilgi gelmedi. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığında içeriğimizi güncelleyeceğiz.

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Deprem anında yapılması gerekenler

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

Balkona çıkılmamalıdır.

Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

Deprem bittikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

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