Akca Lojistik, Teknoloji ve Dijitalleşme ile Lojistik Sektöründe Öncü Oluyor

Teknoloji ve dijitalleşme birçok sektörde etkin kullanılıyor. Lojistik sektöründe kullanılan teknoloji de hem şirketlere hem çalışanlara hem de müşterilere önemli avantajlar sağlıyor.

İş ortaklarına yenilikçi ve kişiselleştirilmiş çözümler sunan Akca Lojistik, paydaşlarına sağladığı teknolojik çözümler geliştirme ve uygulama hizmetlerini 'Akca Teknoloji' çatısı altında topladı. Şirket, sektörel bilgi birikimi ve tecrübeleri ışığında bu yıl kurduğu marka ile lojistik sektörüne özgü yazılımsal ve donanımsal çözümler üretiyor. Akca Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Erkam Akça, lojistikte teknolojilerin etkin kullanımıyla müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına hızlı ve pratik şekilde cevap verdiklerini belirterek, "Teknolojide yaşanan hızlı değişim, firmalarda değişiklik ve dönüşüm yapma zorunluluğu doğuruyor. Teknoloji kullanımı; lojistik operasyonlar sırasındaki trafiği ve dataları işlemede, yönetmekte büyük avantaj sağlıyor. Bu amaçla çözüm ortaklarımıza sunduğumuz tüm yazılımsal ve donanımsal çözümleri birleştirerek teknoloji markamızı kurduk. Verdiğimiz hizmetler sayesinde tüm operasyonlarda ve süreçlerde verimlilik, esneklik, izlenebilirlik, güvenlik, odaklanabilme gibi kazanımlar sağlıyoruz" dedi.

"Giyilebilir teknoloji sayesinde daha verimli operasyonlar yürütülüyor"

Teknoloji markası altında yazılımsal ve donanımsal hizmetler verdiklerini anlatan Akça, "Yazılım hizmetlerimizin yanı sıra donanımsal hizmetler de veriyoruz. Donanım operasyonlarımız kapsamında, otonom cihaz uygulamalarını operasyonlarımıza adapte edebilmek adına adımlar atıyoruz. Otonom ekipmanlar, AGV Sistemler ve insansız cihazların sağladıkları kazanımlar; operasyonel verimliliğin yanında ve bundan daha da önemli olarak iş sağlığı ve güvenliği açısından kaza riskini sıfıra indirmek ve operasyonel hata payını azaltmak.

Donanımsal çözümlerimizin en yenisi ise Thread in Motion tarafından geliştirilen akıllı eldivenlerin partneri olmamız. Giyilebilir teknoloji sayesinde depo içi elleçleme süreçlerinde çok daha verimli operasyonlar yürütüldüğünü görebiliyoruz. Stok yönetimi, veri toplama ve iletişim gibi alanlarda çok büyük potansiyele sahip akıllı eldivenleri kendi operasyonlarımızda da kullanıyor, sonuçları herkesten önce test ederek verimliliğini ispatlamış oluyoruz. Amacımız, kendi operasyonlarımızda ve iş ortaklarımızın faaliyetlerinde en üst düzeyde verimlilik sağlamak. Teknolojinin sektörde etkin kullanımı maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini de artırıyor. Sektörümüzde dönüşümün öncüsü olmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Akça, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Özet olarak, lojistik sektörü teknolojilerin adapte edilebilmesi açısından çok şanslı ve inovasyona açık bir noktada bulunuyor. Depolarda elleçlenen milyonlarca ürün ve sahada yapılan binlerce sevkiyat datasının tutulması, işlenmesi ve analiz edilmesi hem operasyonların doğru KPI'lar ile gerçekleştirilmesi, hem de gelecek öngörülerinin hazırlanmasında çok kritik rol oynuyor. Marka olarak, bu yoğun trafik içinde iş ortaklarımızın yüklerini hafifleterek, hedeflerine ulaşabilmeleri için know-how'ımız ve operasyonel kabiliyetlerimiz ile destekçileri oluyoruz." - İSTANBUL