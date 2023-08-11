Akbank Müşterileri Huawei Watch 3 ile Temassız Ödeme Yapabilecek

Akbank müşterileri artık, temassız ödemelerini Huawei Watch 3 akıllı saatleriyle hızlı ve pratik bir şekilde yapabiliyor. Akbank ve Huawei'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen bu uygulama, mobil ödeme kategorisinde yeni bir alternatif sunuyor. Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, bu uygulamanın Akbank'ın dijital teknolojilerle hayata değer katma hedefinin bir yansıması olduğunu belirtti. Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao ise, akıllı saatle temassız ödemenin yeni bir trend olacağına inandığını ifade etti.

Akbank müşterileri artık, temassız ödemelerini Huawei Watch 3 akıllı saatleriyle hızlı ve pratik bir şekilde yapabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akbank ve Huawei, mobil ödeme kategorisinde yeni bir uygulama başlatıyor.

İki şirketin inovasyon odaklı çalışmasıyla Akbank, Huawei akıllı saatlerle ödeme imkanı sağlıyor. Bu çerçevede Akbank ve Huawei, yaygınlaşan temassız ödeme yöntemleri özelinde bir alternatif sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, bu uygulamanın, Akbank'ın dijital teknolojilerle hayata değer katma hedefinin bir yansıması olduğunu bildirdi.

Huawei iş birliğinde giyilebilir teknolojiler ile bankacılık hizmetlerini buluşturduklarını ve böylece Türkiye'de yeni bir ilke imza attıklarını kaydeden yüce, şu açıklamalarda bulundu:

"Artık Akbank Mobil kullanıcıları, Huawei akıllı saatlerini POS cihazına dokundurarak ödemelerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca geliştirdiğimiz bu uygulama navigasyon hizmeti, Akbank lokasyonları için rehber gibi farklı özellikleri de beraberinde getiriyor. Böylece kart veya telefon ile temassız ödeme yapmanın yeni ve çok kolay bir alternatifini sunmuş oluyoruz. Hayata hız, verimlilik ve keyif katan yeni bir inovasyonu Akbanklılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de teknoloji kabiliyetimiz, yetkin ekiplerimiz ve güçlü iş birliklerimizle Geleceğin Bankacılığını inşa etmeye devam edeceğiz."

"Akıllı saatle temassız ödemenin yeni trend olacağına inanıyorum"

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao ise, Akbank ile çalışmaktan ve bu yeni teknolojiyi Akbank kullanıcılarına sunmaktan çok memnun olduklarını anlattı.

Yao, "Akıllı saatle temassız ödemenin yeni trend olacağına inanıyorum, gelecekte giderek daha fazla akıllı saat bu işlevi destekleyecek. Huawei, pazara sürekli olarak daha fazla inovasyon teknolojisi sunmak için ortaklarımızla birlikte çalışacaktır." ifadelerini kullandı.

Uygulama, birden fazla özelliği de beraberinde getiriyor

Verilen bilgiye göre, Huawei Watch 3 akıllı saatlere yüklenebilen Akbank uygulaması, birden fazla özelliği de beraberinde getiriyor.

Watch 3 kullanıcıları ödeme işlevinin yanı sıra, uygulama üzerinden en yakın Akbank ATM ve şubelerini görebiliyor, yol tarifi alabiliyor ve güncel kurları akıllı saatleri üzerinden tek dokunuşla görüntüleyebiliyor. Bu özellikler sayesinde akıllı saatle ödeme devrini başlatan Akbank, müşterilerine kolaylık ve verimlilik sunuyor.

Huawei akıllı saat kullanıcısı olmayan Akbank müşterileri ise Huawei Online Mağaza'da yeni nesil ödeme platformu Juzdan'ı kullanarak alışverişlerini tek tıkla tamamlayabiliyor. Akbanklılar alışverişlerini tamamlarken, "Juzdan ile Öde" hizmetini kullanarak dilerlerse hesaplarındaki para ile dilerlerse de kredi kullanarak ödemelerini tamamlayabiliyor.

Akbank uygulamasının Huawei'nin diğer akıllı saatlerine de entegre edilmesi için çalışmalar sürüyor.