Akbank Mobil ile Sesli Mesajla Kahve Hazırlama Özelliği

Akbank, Siemens Ev Aletleri ile yaptığı iş birliği sonucunda, Akbank Mobil üzerinden Akbank Asistan'ı kullanarak sesli mesaj ile kahve hazırlama özelliğini sunuyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine en iyi deneyimi sunmayı amaçlayan banka, sektöründe yine bir ilke imza atıyor.

Siemens Ev Aletleri ile yaptığı iş birliği sonucunda, Akbank Mobil üzerinden Akbank Asistan'ı kullanarak sesli mesaj ile kahve hazırlama özelliğini sunuyor. Yazılım ve entegrasyon sürecini Akbank'ın yürüttüğü bu yenilikçi deneyim, nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi ile hayat buldu.

Geliştirilen yenilikçi özellik sayesinde Siemens Ev Aletleri'nin Home Connect özellikli tam otomatik kahve makineleri Akbank Mobil üzerinden Asistan ile kolayca kontrol edilebiliyor. Akbank Asistan'a verilen sesli komutla akıllı kahve makineleri istenilen ölçü, sıcaklık ve yoğunlukta kahve demliyor.

"Müşterilerimizin deneyimini sürekli olarak zenginleştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, bu hizmetin Akbank'ın yeni nesil bankacılık anlayışının bir yansıması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"75 yıldır Türkiye'nin gelişimi için çalışan Akbank olarak iki temel önceliğimiz bulunuyor; müşteri odaklılık ve teknoloji ile değer üretme. Bu doğrultuda teknoloji ve dijitalleşme gücümüzle hayatın kalbinde yer alan yenilikleri müşterilerimizle buluşturuyor, onların deneyimini sürekli olarak zenginleştiriyoruz. Yeni nesil teknolojilerle bankacılığın sınırlarının ortadan kalktığı bu dönemde, Akbank olarak biz de bu alana liderlik eden ilkleri hayata geçiriyoruz."

Dijital platformlarından sundukları yenilikçi bankacılık uygulamalarının yanında müşterilerinin günlük alışkanlıklarına kolaylıkla erişim sağlayabilecekleri inovatif servisleri de konumlandırdıklarını ifade eden Yüce, "Bunun en yeni örneği olarak, nesnelerin interneti teknolojisi sayesinde, Akbank Asistan ile konuşarak Siemens kahve makinelerinden kahve hazırlama deneyimini hayata geçirdik. Siemens Ev Aletleri iş birliğinde sunduğumuz bu özellik müşterilerimizin hayatına kolaylık, verimlilik ve keyif katıyor. Bu doğrultuda yenilikleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.