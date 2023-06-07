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Akasya'dan Sürdürülebilirlik Projesi: Pet Avcısı Kaplumbağa

Akasya'dan Sürdürülebilirlik Projesi: Pet Avcısı Kaplumbağa

Teknoloji Haberleri

Akasya, giriş noktasına yerleştirdiği 'Pet Avcısı Kaplumbağa' projesi ile ziyaretçilerini sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Kaplumbağa içerisinde toplanan plastik şişeler, Bio Print teknolojisi ile geri dönüşüme kazandırılacak.

Akasya, giriş noktasına yerleştirdiği 'Pet Avcısı Kaplumbağa' projesi ile ziyaretçilerini sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Kaplumbağa içerisinde toplanan plastik şişeler, Bio Print teknolojisi ile geri dönüşüme kazandırılacak.

Proje ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"'Pet Avcısı Kaplumbağa' projesi ile ziyaretçilerini sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan Akasya, bu kaplumbağa ile kullanılmış plastik şişelerin toplanmasını sağlayacak. Bio Print teknolojisiyle geri dönüştürülerek, yılbaşı süslemeleri olarak kullanılacak. Yenilikçi proje, hem plastik atıkların azaltılmasına katkı sağlayacak hem de geri dönüşüm sürecine özgün bir yaklaşım sunarak sürdürülebilirliğe dikkat çekecek. 'Pet Avcısı Kaplumbağa'nın yıl sonuna kadar Akasya'da yer alması planlanıyor."


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

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