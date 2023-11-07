AirTag Sayesinde Çalınan Otomobil Bulundu

Kanada'da AirTag kullanarak çalınan otomobilini bulan bir kullanıcı, hırsızların yakalanmasını sağladı. AirTag önlemi otomobil hırsızlıklarına karşı etkili bir yöntem olarak görülüyor.

Sıkı takipçilerimiz hatırlayacaktır sizler için dün Amerika'daki AirTag önlemleriyle alakalı bir içerik hazırlamıştık. Amerikan hükümetinin özellikle otomobil hırsızlarına karşı aldığı AirTag önleminin kapsamı genişletilmişti. Bu konuda Kanada'da yaşanan bir olay aslında yöntemin işe yaradığını kanıtladı diyebiliriz. İşte AirTag önlemi ile ilgili detaylar…

Kanada'da AirTag sayesinde bir kullanıcı çalınan otomobilini ve hırsızları buldu!

Apple'ın takip cihazını bilirsiniz. Küçük, yuvarlak bir yapısı olan bu ürünler direkt olarak uydu ile bağlantıya geçiyor ve onu koyduğunuz ürün her neyse onun size nerede olduğunu anlık olarak gösteriyor. Bir süredir Güney ve Kuzey Amerika'da artan otomobil hırsızlıklarının sonucunda hükümet vatandaşlarına ücretsiz AirTag'ler dağıtmaya başladı.

Hükümetin bu projesi işe yarıyor diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Kanada'da yaşayan Saamer Mansoor isimli bir adam çalınan otomobilini cihaz sayesinde buldu. Kendisi bu olayı yaşamadan birkaç ay önce 29 dolara bir AirTag satın alıyor. Daha sonra ürünü otomobilinin gizli bir yerine yerleştiriyor ve aracını iPhone'u üzerinden takip ediyor.

Amerika'da hırsızlığa karşı hükümetin ilk önlemi hala AirTag!

Birkaç gün önce ise oğluyla birlikte eve gelen Saamer Mansoor o gün ufak bir dikkat dağınıklığı ile arabasının camını açık unutarak park ediyor. Sabah uyandığındaysa otomobilini kapıda göremiyor anlık bir panik yaşamaya başlıyor. Aklına ise ilk olarak AirTag cihazı geliyor. Telefondan otomobilin yerine baktığındaysa muhtemelen içinden "iyi ki almışım bu ürünü" demiştir.

Otomobilinin yerini evinden 2 alt sokakta bulunan bir motelin önünde gören Saamer Mansoor hemen 911'i arıyor ve aracının yanına gidiyor. Polis eşliğinde aracını bulan Saamer Mansoor, AirTag sayesinde arabasını 2 saat içerisinde geri alıyor. Tabi bununla birlikte Kanada halkını canından bezdiren araba hırsızlarından 2 tanesi de insanlara zarar veremeyecekleri yere yani hapse giriyor.