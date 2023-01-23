AirTag sayesinde bir can ölümden döndü!

Apple, 2021 yılında kayıp eşyaları bulmak adına AirTag adlı ürününü tanıttı. Bu ürün, kayıp eşyaları bulmak dışında AirTag, Apple müşterileri tarafından kedilerin, köpeklerin ve çocukların kaybolmasını önlemek için de kullanılıyor. AirTag, son olarak geçtiğimiz gün tam da bu tarz bir işlevi yerine getirerek bir can kurtardı.

Selde kaybolan köpek, AirTag sayesinden bulundu

Apple tarafından önerilmese de AirTag, çocukların ve evcil hayvanların kaybolmasının önüne geçmek için kullanılıyor. Bu nedenle navigasyonun kayıp eşyaları bulması dışında başka işlevlere de sahip. Geçen günlerde kaybolan köpek, AirTag sayesinde buldu.

AirTag, geçen günlerde Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde meydana gelen selde Seamus adlı bir çoban köpeğini kurtardı. Yürüyüş sırasında sele kapılan ve kaybolan köpek, bir kilometreden daha fazla sürüklendi ve gözlerden kayboldu.

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Sahibi, Seamus adlı köpeğe takılmış AirTag sayesinde yerinin konumunu takip etti. Ardından da düştüğü kanalizasyon çukurundan itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtardı. Bu olay sonrasında sosyal medya hesaplarına AirTag ya da başka kimlik kartlarının evcil hayvanların kaybını önlemek için etkili olduğu konusunda paylaşımlar yapıldı.

Öte yandan Apple, AirTag ürünlerinin bu tarz işlevler için kullanılmasını önermiyor. Çünkü firmaya göre AirTag ürünleri, yerleşik bir GPS teknolojisiyle gelmiyor. Bu nedenle navigasyon ürünleri, çalışmak için yakınlarda bulunan bir akıllı telefona ihtiyaç duyuyor.

Ek olarak kısa süre önce ortaya çıkan haberlere göre Apple, ikinci nesil bir AirTag üzerinde çalışıyor. Çünkü bu ürünler, birçok alanda kayıpları ve çalıntıları önleyerek insanlar tarafından oldukça kullanılır hale geldi. İkinci nesil AirTag'ler için pil ömrü iyileştirmeleri gibi yenilikler bekleniyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de AirTag'lerin evcil hayvanlar ve çocuklar üzerinde kullanılmasını doğru buluyor musunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.