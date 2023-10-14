Apple, AirTag kullanımının kötüye kullanılması nedeniyle mağdurlarla hukuk mücadelesi içerisine girdi. AirTag'ler, takip edilme paranoyasına sebep oluyor ve seri katiller tarafından kullanılıyor. Apple, dava ile ilgili red isteğini mahkemeye sunacak.

Bugüne kadar birçok yararlı ve zararlı teknoloji ürününden bahsettik. Genel anlamda bu ürünlerin hepsi için "çok faydalı ancak kötü insanların eline geçtiğinde çok da zararlı" şeklinde ifadelere yer vererek sizlere anlattık. AirTag için de maalesef işin sonu bu noktaya çıktı. Apple, mağdurlar ile hukuk mücadelesi içerisine girdi. İşte AirTag mağdurları hakkında detaylar…

Takip edilme paranoyasına AirTag sebep oluyor!

Yurtdışı kaynaklı bir rapora göre AirTag'ler birçok farklı amaca hizmet ediyor. Bunlardan en basiti çocuğunun nerede olduğunu kontrol etmek isteyen bir anne, motorunun çalınmasına karşı önlem alan bir Harley Davidson sahibi iken bir de kurbanını takip eden seri katiller var. Onlarda Apple Store'dan aldıkları AirTag ile bu işlemi gerçekleştiriyor.

Burada fark etmeniz gereken şey dünyanın belki de en basit teknolojilerinden biri insanların hayatına kaç farklı noktadan dokunuyor olması. Görüldüğü üzere birçok farklı kişi bu ürünü satın alıyor ve bu ürünleri kendi yaşamlarında farklı amaçlara hizmet etmek için kullanıyor. Dünyadan gelen üzücü bir rapora göre birçok seri katil kurbanlarını takip etmek için AirTag ürünlerini kullanıyor.

Android telefonlarda kamera değişiyor! Artık ismi…

Bu sebeple Apple takip konusunda müzdarip olan 40'a yakın kişi tarafından mahkemeye verildi. Bunlardan bazıları takipçisinden kurtulmak için yaşadığı yeri değiştirirken bazıları takıntılı eski sevgili/eşler tarafından çanta astarlarına atılmış AirTag'leri saatler süren aramalar sonucunda buldu. Bilindiği üzere AirTag oldukça küçük bir ürün ve saklaması da oldukça kolay.

Arabanızda bulunduğunu bildiğiniz bir AirTag'i bulmak için bile bir tamirciye yüklü miktar para ödemeniz gerekebilir. Zira bu ürünleri bulmak için arabanızın sökülmemiş vidası kalmaması gerekebiliyor. Apple dava ile ilgili red isteğini 27 Ekim'de mahkemeye sunacak. Mahkemenin nasıl sonuçlanacağı ile ilgili bir bilgi henüz yok. Tahmin edilebilen tek şey Apple'ın red isteğini teknolojilerini sağlıklı düşünebilen insanlar için ürettikleri konusunda bir savunma yapacakları.