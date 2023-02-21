AirTag ile yapılan kız arkadaş takibi! AirTag bulunca ne yapmak gerekiyor?

AirTag ile yapılan sevgili takibi, bir ilişkinin sonunu getirdi! Peki, AirTag bulunca ne yapmak gerekiyor işte detaylar..

Apple, 2021 yılında kişisel eşyaların kaybolmasını önlemek için izleme cihazı olarak AirTag modellerini tanıttı. Teknoloji devi Apple tarafından her ne kadar önerilmese de bu durum, son zamanlar ikili ilişkiler arasında da gizlice kullanılabiliyor. Bugün ortaya çıkan haberlerde genç bir kadın, AirTag ile takip edildiğini fark etti. Peki, AirTag bulunca ne yapmak gerekiyor? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

AirTag ile yapılan takip, son dönemlerde artış gösterdi

Apple, 2021 yılında değerli eşyaların kaybolmasını önlemek için AirTag ürünlerini tanıttı. Fakat bu ürünler, aynı zamanda çocuklar, evcil hayvanlar ya da ikili birliktelikler için de kullanılmaya başlandı. Apple tarafından her ne kadar önerilmese de AirTag ile yapılan sevgili ya da eski sevgili takibi, son dönemlerde oldukça arttı.

Avusturalya'da 19 yaşındaki genç bir kadın, iPhone'undan aldığı bildirimlerle takip edildiğini anladı. Arabasını kontrol ettikten sonra yeni edindiği erkek arkadaşı tarafından takip edildiğini anlayan genç kadın, polise gideceğini söylemesi üzerine itiraf aldı.

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Öte yandan bir süre önce Ohio'dan polis memuru, eski kız arkadaşının arabasına AirTag yerleştirdiği ve nedeniyle davalık olmuştu. Polis memuru, bu davada meslekten men edildi ve birçok kişi için de durumun örnek olması bekleniyordu.

AirTag bulunca ne yapmak gerekiyor?

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki AirTag'e sahip kişi, ürünü Kayıp Modu'na alıp mesaj bırakmadığı sürece direkt olarak sahibini bulmak oldukça zor. Bu nedenle AirTag'ın kimden geldiğini anlamak yerine onu devre dışı bırakmak daha uygun olacaktır. AirTag'i bulmak için öncelikle herhangi bir ses çıkarıp çıkarmamasını takip etmek için:

iPhone ekranına gelen uyarıya dokunun

Ekranda yer alan Sürdür butonuna tıklayın

Arkasından Ses Çal'a dokunun

AirTag'den çıkan ses sayesinde nesne daha kolay bulunacaktır.

AirTag'ı bulduktan sonra ise ürünle ilgili bilgi almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AirTag bulduktan sonra beyaz tarafını iPhone modeline yaklaştırarak bildirim gelene kadar bekleyin.

iPhone ana ekranına bildirim düştükten sonra tıklayın.

Bu kısımda AirTag ile ilgili bilgilerin olacağı web site açılacak. Açılacak sitede AirTag sahibinin telefon numarası gibi bilgiler yer alacak. Buradaki bilgiler sayesinde AirTag'ın kime ait olduğunu anlamak mümkün.

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