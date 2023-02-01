AirTag ile yapılan eski sevgili takibi, kötü sonuçlara neden oldu

Bir polis memurunun AirTag ile eski sevgili takibi yapması kötü sonuçlara neden oldu! Haber için işte detaylar...

AirTag, Apple tarafından 20 Nisan 2021 yılında tanıtıldı. Kişisel eşyaların kaybolmasını önlemek için üretilen cihaz, ek olarak evcil hayvanlar ve küçük çocuklar için de kullanılıyor. Bugün ortaya çıkan haberlere göre Ohio'daki Cincinnati Polis Departmanı'nda görevli bir polis memuru, eski sevgili için AirTag kullandı. Fakat bu durum birtakım sorunları da beraberinde getirdi.

Eski sevgili için AirTag kullanan polis, işinden oldu

Ohio'nun Cincinnati kentindeki bir polis, AirTag ile eski sevgilisini takip etmeye başladı. Yaklaşık bir yıldır davası görülen soruşturma sonucu, polisin işinden olmasıyla sonuçlandı. Bu kararın aynı hareketi yapan birçok kişi için emsal niteliğinde olması bekleniyor.

Darryl Tyrus adındaki bir polis memuru, eski kız arkadaşının arabasına AirTag yerleştirdi. Kadın, Nisan ayında arabasında olmaması gereken bir bip sesi geldiğini fark etti. AirTag sesi olduğunu kadın, arabasını aradıktan sonra halının altına zemine yerleştirilmiş cihazı buldu.

AirTag sayesinde bir can ölümden döndü!

Konuyla ilgili şikayette bulunan takip edilen kadın, başka bir arkadaşının evine gittiği sırada eski erkek arkadaşı tarafından takip edildiğini hatta o arkadaşının aracına zarar verdiğini öğrendi. Kız arkadaşının ayrıca evinin yedek anahtarını da yaptıran polis, onu şikayet etmesi durumunda tehdit de etti.

Cincinnati Polis Şefi Teresa Theetge, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Darryl Tyrus'un bir kadını bilerek takip ederek, onun kendisini tehdit altında hissetmesine ve hayatından endişe etmesine neden olarak yaptığı şey, memurlarımızın engellemeye yeminli olduğu davranıştır. Cincinnati Polis Departmanı için toplumun güveni, bize günlük görevlerimizi yerine getirme yetkisi veren şeyin temelidir. Tyrus sadece bu güveni yıkmakla kalmadı aynı zamanda uygulamak için onurlu bir yemin ettiği yasayı da çiğnedi."

Öte yandan daha önce de benzer bir olay meydana gelmişti. Florida'da bir polis memuru, AirTag ile eski kız arkadaşını takip etmekle suçlandı ve o da aynı şekilde görevden alındı. Apple, AirTag'lerin bu kullanımıyla daha önce bir açıklama yapmadı. Fakat herhangi bir canlı için kullanılmaması gerektiğini öneriyor.

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