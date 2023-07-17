AirPods Çalışmıyor mu? İşte Sorunların ve Çözümlerinin Detayları

Çağın gerekleriyle birlikte neredeyse herkes kablosuz, bluetooth kulaklık deneyimine alıştı. Bugün dışarı çıktığınızda birçok kişinin kulağında Apple AirPods gibi kablosuz kulaklık görmek mümkün. Ancak bu kulaklıklarla birlikte yeni sorunlar da hayatımıza girdi. Peki bu sorunlardan en yaygın olanları nasıl kolayca çözülür? İşte 'AirPods çalışmıyor kod adlı sorunları ve çözümlerinin detayları…'

Çağın gerekleriyle birlikte neredeyse herkes kablosuz, bluetooth kulaklık deneyimine alıştı. Bugün dışarı çıktığınızda birçok kişinin kulağında Apple AirPods gibi kablosuz kulaklık görmek mümkün. Ancak bu kulaklıklarla birlikte yeni sorunlar da hayatımıza girdi. Peki bu sorunlardan en yaygın olanları nasıl kolayca çözülür? İşte "AirPods çalışmıyor kod adlı sorunları ve çözümlerinin detayları…

AirPods'unuz çalışmıyorsa bu adımları izleyin!

Bu konuda başa gelecek en yaygın sorunlardan biri: "AirPods kutusu şarj oluyor ancak kulaklıklar şarj olmuyor" sorunudur. Peki bu sorun nasıl çözülür? Öncelikle kutunun şarj olduğundan emin olduktan sonra kulaklıkları kutuya koyun ve iPhone'unuzdan şarj durumlarını kontrol edin. Kulaklıklar şarj olmuyorsa kolonyalı bir mendil ile kulaklıkların uçlarını ve kutunun şarj ettiği yerleri temizleyin. Bu sayede şarj uçlarında bulunan oksitlenmeler ve pislikler temizlenecektir.

Şarj sorunlarından bir diğeriyse: "Kulaklıklar şarj oluyor ancak AirPods kutusu şarj olmuyor." Bu sorunun en temel kaynağı kutunun şarj girişidir. Cihazınızın şarj girişinin yeterince temiz olduğundan emin olun. Muhtemelen sorun çözülecektir.

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AirPods sorunlarından bir diğeriyse pek çok kullanıcının başına gelen: "AirPods kulaklıkların biri çalışıyor ancak diğeri çalışmıyor!" sorunudur. Peki bu sorun nasıl çözülür? Öncelikle her iki kulaklığında şarj olduğundan emin olun. Kulaklıklardan biri şarj olmuyorsa yukarıdaki adımı deneyin. Sorun şarj ile ilgili değilse kulaklığınızın içi aşırı kirlenmiş olabilir. Onu temizleyin ve tekrar deneyin. Bunlardan hiçbiri işe yaramazsa cihazınızı Apple Teknik Servislerine gönderin.

Rehberimizde yer vereceğimiz son problemse: "AirPods telefonuma bağlanmıyor!" sorunudur. Bu sorun genel olarak AirPods'ları bir iPhone'a daha sonra Windows bir bilgisayara daha sonra iPad'e gibi birçok farklı cihazı arka arkaya bağlamaktan kaynaklanabilir. Bu sorunu çözmeninse çok basit bir yolu var. AirPods'unuzu sıfırlayın.

AirPods nasıl sıfırlanır?

Her iki kulaklığı da kutuya koyun.

Daha sonra telefonunuzda ve bağladığınız tüm cihazların bluetoothlarında "bu cihazı unut" diyerek AirPods'u kaldırın.

Son olaraksa AirPods'un arkasında yer alan tuşa beyaz ışık yanana kadar basın. Daha sonra yeniden cihazınıza bağlayın.

Peki siz "AirPods'unuz çalışmıyor mu?" rehberimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…