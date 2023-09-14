Airbus'un Sistemlerine Saldırı: Türk Havayolu Şirketinin Çalışan ve Müşteri Bilgileri Ele Geçirildi

Bir hacker grubu, uçak üreticisi firması Airbus'un sistemlerine girmeye yetkili bir Türk havayolu şirketinde görevli personelin hesabını çalarak firmanın bir çok çalışanı ile müşterisinin bilgilerini ele geçirdi.

BİR hacker grubu, uçak üreticisi firması Airbus'un sistemlerine girmeye yetkili bir Türk havayolu şirketinde görevli personelin hesabını çalarak firmanın bir çok çalışanı ile müşterisinin bilgilerini ele geçirdi.

Siber dünyada tanınan bir hacker grubu Airbus verilerine bir Türk havayolu şirketinin çalışanın bilgilerine erişti. Hesabı çalan hacker grubu buradan da bir çok çalışan ve müşterinin bilgilerine ulaştı. Ele geçirilen hacker forumunda yayınlandı.

Konuyla ilgili olarak Airbus tarafından yapılan açıklamada, "Airbus müşterilerinden biri ile ilgili bir BT hesabının hacklenmesi ile ilgili soruşturma başlattık. Söz konusu hesap bu müşterinin özel erişime sahip olduğu bir Airbus web portalından iş dokümanları indirmek için kullanılmaktaydı. Sistemlerimizin tehlikeye girmesini önlemek için güvenlik ekiplerimiz tarafından sorun hızlıca giderildi ve ileriye yönelik önlemler alındı. Yüksek teknoloji ve sanayi sektörlerinde önemli bir yeri olan Airbus, kötü niyetli kişi veya grupların hedefi haline gelebilmektedir. Airbus olarak siber güvenliğe ciddi anlamda önem veriyor ve BT sistemlerimizi sürekli olarak gözetim altında tutuyoruz. Operasyonlarımızı korumak için en iyi koruyucu araçları, yetenekli siber güvenlik uzmanlarını ve iyi tanımlanmış güvenlik protokollerini kullanıyor ve gerektiğinde hızlı ve etkili bir şekilde aksiyon alabiliyoruz ödenildi.