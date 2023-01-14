Airbus'tan otonom uçak hamlesi!

Havacılık şirketi Airbus, uçaklarda otonom sürüş teknolojilerini test etmeye başladı. DragonFly projesinin bir parçası olarak A350-1000 modelinde yer ve uçuş testleri gerçekleştirdi. Testler, operasyonları daha güvenli ve verimli hale getirmek için otonom uçuş sistemlerinin uygulanabilirliğini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Airbus DragonFly otonom sürüş asistanı nedir?

DragonFly olarak bilinen uçuş asistan paketi, otomatik acil durum yönetimi ve otomatik iniş gibi farklı alt sistemlere sahip. Otonom teknolojisi bu sistemleri sensör, bilgisayarla görme algoritmaları ve rehberlik hesaplamalarının bir kombinasyonuyla yönetiyor.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen testte DragonFly, bir pilotun inkapasitasyon halini (herhangi bir uçuş ekibinin sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamaması) başarıyla yönetti. Uçuş bölgesi, arazi ve hava koşulları gibi dış faktörleri hesaba katan uçak, otomatik olarak yeni bir rota oluşturdu. Ayrıca hem hava trafik kontrolü hem de havayolunun operasyon kontrol merkezi ile iletişim kurdu.

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Airbus, Toulouse-Blagnac havaalanında gerçek zamanlı koşullarda test edilen destek fonksiyonlarını da inceledi. Teknoloji, mürettebata sesli engel uyarıları, hız kontrolü ve belirli bir havaalanı haritası kullanarak rehberlik etti. Bu özellikler, düşük görüş mesafesine sahip inişlerde hayati öneme sahip olabilir.

Projenin Başkanı Isabelle Lacaze, "Airbus A350'lerden biriyle gerçekleştirilen bu testler, iyileştirme ve operasyonları daha da güvenli hale getirme teknolojilerinin araştırılmasındaki bir dizi adımdan biridir" dedi.

Bu testlerin başarıyla sonuçlanması, otonom sürüş teknolojisinin ticari uçaklara entegrasyonunun çok yakında gerçekleşebileceğini gösteriyor. DragonFly; uçmayı daha güvenli, daha verimli hale getirerek ve pilotların iş yükünü azaltarak endüstri üzerinde büyük bir etki yaratabilir.

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