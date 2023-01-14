Airbus otonom uçaklar için önemli bir adım atıyor!

Airbus, bir uçağın otomatik olarak inmesi ve pistte kendi başına hareket edip yolcuları belirlenen noktaya getirmesi üzerine çalışıyor.

Otonom teknolojiler artık hayatımızda çok daha fazla yer almaya başladı. Fabrikalarda üretimin robotlara geçmesinin ardından artık kullandığımız araçlarda da otonom teknolojisine sık sık rastlıyoruz. Uçaklarda da çoğu zaman kontrol otomatik pilotta oluyor. Airbus ise bu durumu bir adım daha öteye taşımaya hazırlanıyor.

Otonom uçak teknolojisi gün geçtikçe gelişiyor

Airbus'ın gelecekteki teknolojilerine odaklanan yan kuruluşu UpNext, bir uçağın otomatik olarak inmesi ve pistte kendi başına hareket edip yolcuları belirlenen noktaya getirmesi üzerine çalışmalarını hızlandırmış durumda. Şirket, artık bu teknolojinin test sürecinin son üç ayında olduklarını açıkladı.

DragonFly adı verilen sistem, sensörler, bilgisayar destekli algoritmalar ve güçlü yönlendirme teknolojileri aracılığıyla yönlenme, iniş ve taksi prosedürleri gibi operasyonları otomatik olarak ele alabiliyor. Bu sayede belli başlı durumlarda optimum güvenliğin sağlanması hedefleniyor.

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Havacılık ve uzay şirketi yeni sistemlerinin mürettebatın uçağı kontrol edemediği beklenmedik durumlara karşı uçağı en yakın uygun havaalanına yönlendirebileceği ve güvenli bir iniş sağlayabileceğini belirtiyor. DragonFly adı verilen sistemin amacının ilerleyen dönemde tam otomatik iniş olduğunu aktaran Airbus, aynı zamanda zorlu inişlerde pilota daha az yük düşmesini planlıyor.

Airbus UpNext, DragonFly sistemini paylaştığı bir video ile detaylı bir şekilde açıkladı. İniş için en uygun havalimanını tespit eden sistem aynı zamanda ve hava durumu, askeri bölgeler ve diğer faktörleri göz önünde bulundurarak kendisine bir rota belirliyor.

Otomatik inişe, pistin görünümünü iyileştiren sensörler, bilgisayar destekli algoritmalar ve asistan sistemlerin hesaplamaları yardımcı oluyor. Bu sistem aynı zamanda belli başlı durumlarda pilota uyarılarda bulunarak kazaların da önüne geçilmesini sağlıyor.

Airbus UpNext önümüzdeki dönemde yeni DragonFly sistemini daha detaylı bir şekilde paylaşacaktır. Peki siz otonom uçak teknolojileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.