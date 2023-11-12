Airbus havacılık kurallarını baştan yazıyor. Airbus, uçakların uçma biçiminde devrim yaratacağını umduğu yeni tür kanatlar tasarladı. Şimdi de test ediyor. İlk testler tamamlandı. Yeni kanatlarıyla Airbus, Fransa'daki Toulouse-Blagnac Havalimanı'ndan havalanarak kendini gösterdi. İşte detaylar…

Airbus devrim niteliğinde yeni kanat tasarımına imza attı!

Airbus, 2021 yılının eylül ayından beri yeni kanat tasarımları üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Testlerin başarıları kanıtlanırsa şirket, uçakların kanatlarını kullanma şeklini iyileştirecek. Ayrıca bu durum yakıt tüketimini azaltmasına imkan sağlayacak.

Airbus, projenin gelecekteki herhangi bir uçak için kanat aerodinamiklerini ve performansını iyileştirecek ve optimize edecek teknolojileri hızlandırmaya ve doğrulamaya odaklanıyor.

Uçan kanat Anka-3, tanker İHA olacak!

Airbus, Citation VII modelini, yeni deney kanadıyla donattı. Şirket, yeni tasarımın uçaklarının genel CO2 emisyonlarını azaltmaya yardımcı olacak yeni motor çözümleri ve konfigürasyonlarıyla uyumlu olduğunu söyledi. Fosil yakıtların yakılması, gezegenimizin yaşamakta olduğu devam eden iklim değişikliğini körüklemeye devam ediyor. Şirket, insanlığın farklı endüstrilerinin yarattığı emisyonları azaltmak için bazı adımlar atmaya çalışıyor.

Şirket, deneysel kanatlardaki yeniliklerin ne olduğunu paylaşmadı. Ayrıca gerçekten başarılı olup daha fazla kullanılması durumunda şirketin karbon ayak izini ne kadar etkileyeceğini de belirtmedi. Bu proje ile Airbus uçaklardan kaynaklanan emisyonları azaltmayı hedefliyor. Ayrıca bu proje şirketin yakıtı da verimli hale getirmek için üzerinde çalıştığı birçok projeden sadece birisidir.

Yeni kanat deneyinin ayrıntılarını henüz bilmiyoruz. Ancak Şirketlerin uçak gibi devasa araçlarda yakıt kullanım miktarını azaltmak için daha iyi yollar aradığını görmek gezegenimiz için güzel bir haber. Yakıt tüketiminin azaltılması gerekiyor. Bu ihtiyaca yönelik şirketler üzerinde büyük bir baskı mevcut. Yakıt maliyeti, iklim değişikliği açısından da hala olumlu bir etki yaratıyor.