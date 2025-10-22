Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Aile Dostu Teknoloji Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile dostu teknolojinin önemini vurgulayarak, teknolojinin insan ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Göktaş, ailelerin toplumun kalbi olduğunu ve Türkiye'de geliştirilen her yeni sistemin aile dostu olmasını hedeflediklerini ifade etti.

1) BAKAN GÖKTAŞ: AİLE DOSTU EKOSİSTEMİN BİR PARÇASI AİLE DOSTU TEKNOLOJİDİR

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak biz, teknolojiyi sadece üretimin değil, iyiliğin bir aracı olarak görüyoruz. Yapay zekayla yalnızlığı değil, bağ kurmayı. Dijitalleşmeyle kopuşu değil, yakınlaşmayı hedefliyoruz. Aile dostu ekosistemin bir parçası aile dostu teknolojidir" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da, Konya Teknik Üniversitesinin 2025-2026 Akademik Yılı açış törenine katıldı. Bakan Göktaş, bura da yaptığı konuşmada ailenin önemine değindi. Bakan Göktaş, dijitalleşmenin de aile dostu teknoloji olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Aile, toplumun kalbidir. O kalp sağlam attığında ülke güçlüdür. Bugün artık biliyoruz ki, teknoloji yalnızca üretim için değil, insana dokunmak için de var. Bu nedenle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz, teknolojiyi sadece üretimin değil, iyiliğin bir aracı olarak görüyoruz. Yapay zekayla yalnızlığı değil, bağ kurmayı. Dijitalleşmeyle kopuşu değil, yakınlaşmayı hedefliyoruz. Aile dostu ekosistemin bir parçası aile dostu teknolojidir. Bizler istiyoruz ki, Türkiye'de geliştirilen her yeni sistem, her cihaz, her yazılım aynı zamanda 'Aile dostu' olsun. Aile dostu, teknoloji dediğimizde, biz, çocukları koruyan, ebeveynleri destekleyen, yaşlısına kolaylık sağlayan, engellisine fırsat tanıyan bir yenilik anlayışını kastediyoruz. Mesela, düşme sensörleriyle yaşlıların güvenliğini artıran akıllı ev sistemleri. Ebeveynlere rehberlik eden dijital aile asistanları, çocuklara internet güvenliğini oyunla öğreten uygulamalar. 'Komşu Anne' gibi gönüllülüğü dijital ortama taşıyan topluluk ağları. Bunların hepsi, teknolojinin insana ve aileye nasıl hizmet edebileceğinin örnekleri. Biz istiyoruz ki, bu üniversitenin laboratuvarlarında geliştirilecek her proje, aynı zamanda bir iyilik teknolojisi, bir aile dostu çözüm olsun. Bu vizyonun en güzel örneklerinden biri de Bakanlık olarak yürüttüğümüz 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'dir. Bu projeyle, genç kızların mühendislik alanında özgüvenle var olmasını, üretim süreçlerinde söz sahibi olmalarını teşvik ediyoruz. Sadece teknik bilgiyle değil, sosyal sorumluluk bilinciyle yetişmiş bir mühendislik neslinin oluşmasına katkı sunuyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor

Geleceğiyle ilgili bomba gelişme! Bu akşam canlı izleyecekler
Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
title