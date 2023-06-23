Bilişim ve danışmanlık şirketi AIFTeam, Türkiye'den En Hızlı Büyüyen İş Ortağı ve Müşteri Memnuniyeti kategorilerinde ödül alan tek firma oldu. Şirket, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen SAP Partner Summit'te iki ödüle layık görüldü.

Bünyesinde Türkiye'nin ilk SAP Business One sertifikasına sahip danışmanlarını barındıran AIFTeam, SAP Partner Summit'te iki ödüle layık görüldü.

"YENİLİKÇİ ÇALIŞMALARIMIZA KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

En Hızlı Büyüyen İş Ortağı ve Müşteri Memnuniyeti kategorilerinde ödül alan AIFTeam'in aldığı bu ödüllerin projelerinde liderlik etme yeteneğinin bir göstergesi olarak kabul edildiğini belirten AIFTeam'in Kurucu Ortağı Murat Yenişen ise konuya dair düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

"10 yılı aşkın süredir ERP proje yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir ekip olarak bu ödülleri almaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu ödüller, bize ilham vermenin yanı sıra gelecekteki hedeflerimize daha da yaklaşmamızı sağlıyor. SAP tarafından tanımlanan resmi SAP Business One Partner'i olarak müşterilerimizin iş süreçlerine kazandırdığımız değeri ve paydaşlarımızla olan güçlü iş birliklerimizi korumak için yenilikçi çalışmalarımıza kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz."