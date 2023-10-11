Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, AHL Pay markası ile BenimFaturam uygulamasını kullanıma sundu. Uygulama ile elektrik, doğal gaz, su, telefon, TV üyelikleri, internet faturaları ve diğer ödemeler kolayca gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca taksit seçenekleri ve nakit iade fırsatı da sunuluyor.

AHL Pay, fatura ödemelerinde önemli avantajlar içeren BenimFaturam uygulamasını kullanıma sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, AHL Pay markası ile Merkez Bankası tarafından Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu lisansı kapsamında sürdürmekte olduğu faaliyetlerine bir yenisini ekledi.

BenimFaturam ile elektrik faturaları, doğal gaz faturaları, su faturaları, telefon faturaları, TV üyelikleri, internet faturaları, belediye ödemeleri ve diğer ödemeler kolayca gerçekleştiriliyor.

Faturalar, tüm bankaların kredi kartları ve banka kartlarıyla tek çekim ile ödenebildiği gibi anlaşmalı kredi kartı markalarına 2 ila 12 ay arasında taksit seçenekleri uygulanıyor.

Birçok kredi kartı markası ile taksitli ödeme anlaşması olan BenimFaturam, kullanıcının tercihine göre 12 aya kadar taksit seçenekleri sunuyor. BenimFaturam ile yurt dışındaki bankaların kartlarıyla da ödeme yapılabiliyor.

Taksitli fatura ödemesi gibi önemli bir avantaj içeren BenimFaturam ayrıca, nakit iade fırsatı da sunuyor. Fatura tutarının yüzde 1'inin nakit iade olarak tüketiciye geri ödenebilmesi için AHL Pay mobil uygulaması ile cüzdan açılması gerekiyor.

Güvenli ödeme altyapısına sahip kolay kullanımı ile BenimFaturam mobil uygulaması Apple Store ve Google Store platformlarında mevcut olduğu gibi BenimFaturam.com.tr web sitesi ile de hizmet veriyor.