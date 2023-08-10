Ağustos 2023'te En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

Statcounter'ın verilerine göre Ağustos 2023'te en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı. Apple birinci sırada yer alırken, Samsung ikinci sıraya adını yazdırdı. Türkiye'de ise tanımlanamayan markaların oranı yüksek çıktı.

Son yıllarda teknolojinin önemli seviyede gelişmesiyle akıllı telefonlar da daha fazla özelliklere sahip olmaya başladı. Cebimize sığabilecek boyutta olan bu elektronik ürün, hayatımızın hemen yer yerinde önemli rol oynuyor. Çoğu zaman da katkı sağlıyor.

Teknoloji alanıyla ilgili veriler yayımlanan Statcounter, Ağustos 2023 itibariyle akıllı telefon sektöründeki pazar paylarını açıkladı. Apple birinci sırada yer almışken, Samsung ise ikinci sıraya adını yazdırdı. İşte en çok satan akıllı telefon markaları…

İşte en çok satan akıllı telefon markaları (Ağustos 2023)

Statcounter'ın verilerine göre şu anda en çok satan akıllı telefon markası olan Apple, yüzde 28.44 pazar payına sahip. Hemen ardından onu takip eden Samsung'un payı ise yüzde 24 seviyesinde. Bu noktada markanın son aylarda kan kaybettiğini söylemek gerekiyor.

Geçtiğimiz mart ayında yüzde 27.1 seviyesinde pazar payına sahip olan Samsung, son birkaç aydır önemli seviyede düşüş gösteriyor. Listeye göz gezdirmeye devam ettiğimizde ise üçüncü sırada Çinli şirket Xiaomi'nin olduğunu görüyoruz.

Vivo X100'a özel kamera: Sony'den özelleştirilmiş lens!

Dünya genelinde en çok satan akıllı telefon markaları şu şekilde sıralandı;

SıraMarkaTemmuz 2023 Pazar PayıAğustos 2023 Pazar Payı 1AppleYüzde 28.39Yüzde 28.442SamsungYüzde 24.22Yüzde 243XiaomiYüzde 11.21Yüzde 11.124TanımlanamayanYüzde 7.35Yüzde 7.785OppoYüzde 6.06Yüzde 5.886VivoYüzde 5.53Yüzde 5.467HuaweiYüzde 4Yüzde 3.948RealmeYüzde 3.87Yüzde 3.889MotorolaYüzde 2.11Yüzde 2.1110OnePlusYüzde 1.27Yüzde 1.31DiğerYüzde 5.98Yüzde 6.07

Statcounter, ülkemiz için de veriler paylaştı. Fakat listeye göz attığımızda pazardaki modellerin büyük çoğunluğunun belirlenemediğini görüyoruz. Zira tanımlamayan markaların oranı yüzde 32.59 seviyesinde. Bu noktada akıllara kaçak telefonlar geliyor. İşte Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markaları;

SıraMarkaPazar Payı (Ağustos 2023) 1TanımlanamayanYüzde 32.592SamsungYüzde 22.213AppleYüzde 18.624XiaomiYüzde 12.965HuaweiYüzde 5.956OppoYüzde 2.717RealmeYüzde 0.788General MobileYüzde 0.619VivoYüzde 0.5310TecnoYüzde 0.41DiğerYüzde 2.62

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonunuzun markası ne? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.