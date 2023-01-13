AGON'un 5. nesli 270 Hz/240 Hz QHD monitörler ile genişliyor

Dünyanın önde gelen oyun monitörlerinden ve IT aksesuar markalarından biri AGON by AOC – yepyeni AGON 5 ürüngrubundan iki yeni model ile karşınızda: 27 inç/68.6 cm AGON AG275QZ/EUQuantum Dot katmanı ile 1.07 milyar renk üreten hızlı bir IPS paneline, 240Hz (hız aşırtma yoluyla 270 Hz'e çıkabilir) yenileme hızına, 1 ms GtG'ye ve0.5 ms MPRT tepki süresine sahip. Daha bütçe dostu olan kardeşi, 27 inçlikAGON AG275QZN/EU ise yüksek bir kontrast ile Hızlı VA paneline sahip, busayede de aynı e-spor düzeyinde özellikler sunuyor: 240 Hz yenileme hızı, 1ms GtG ve 0.5 ms MPRT tepki süresi.

AGON'un 5. nesli hızlı IPS-QD ve VA panellerine sahip 270 Hz/240 Hz QHD monitörler ile genişliyor

Aşırı düşük girdi gecikmesi ve hızlı tepki süreleri sayesinde oyuncular her iki model ile pürüzsüz, akıcı bir oyunu deneyimleyecekler – bu da onların rakiplerini daha hızlı görüp takip edebilmelerini sağlayacak ve yarışma sırasında onları avantajlı kılacak. Tam anlamıyla çok yönlü modeller olan bu iki monitör, hızlı hareket eden, akıcı görüntüleri garantilerken bir yandan da zengin ve canlı görselleri hayata taşıyor. İki monitör de VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip ve HDR10'u destekliyor.

En yeni nesil AGON 5 modelleri yine Hızlı IPS ya da Hızlı VA panelleri iledonatılmış olarak, iki 165 Hz model ile Ekim ayında ilk kez piyasayaçıkartılmıştı. Şimdi AG275QZ/EU ve AG275QZN/EU ile, AGON by AOC 270Hz ya da 240 Hz'de çıtayı espor düzeyine çıkartıyor. Üstelik tıpkı 165 Hzkardeşleri gibi, bu yeni modeller de %100 geri dönüştürülebilen, kağıt destekliambalajın içinde satışa sunuluyor.

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Hem AG275QZ/EU hem de AG275QZN/EU önceki AGON modelleri ilekarşılaştırıldığında, daha şık ve daha temiz görünümlü, yenilenmiş birtasarıma sahip. Monitörlerin 3 taraftan da çerçevesiz tasarımı, çoklu monitörkurulumlarında kullanılmak için ideal olmalarını sağlıyor. Birinci sınıfayaklarının metal tabanı, masanın üstünde azaltılmış bir ayak izine sahip,böylece en kompakt savaş alanlarında bile bu monitörlere yer verebilir.

Üstelik, sağa sola dönme, pivot ve eğilme işlevselliği sunan yükseklikayarlamalı ayaklar ile, ergonomik AG275QZ/EU ve AG275QZN/EU, isterevdeki ister sahnedeki turnuvalarda olsun, yüksek enerjili yarışmalara uygun.Ayağındaki dahili kablo yönetimi açıklığı ve dahili güç temini sayesinde, bumodeller masadaki yayıntıyı azaltarak oyuncuların önlerindeki göreveodaklanmalarını sağlıyor. Dahili bir 4 portlu USB hub (USB 3.2 Gen 1) ise heriki modele dahil. Böylece kullanıcılar çevre birimlerini, joysticklerini ya dakontrol cihazlarını kolayca bağlayabilirler.

AG275QZ/EU modeli, renk doğruluğunu iyileştiren ve zengin, doygun renklerüretmek için renk gamını genişleten, 10 bit renk derinliği ve 1.07 milyar renksunabilen Quantum Dot katmanına sahip hızlı bir IPS paneline sahip. %99.9AdobeRGB, %100 sRGB ve %97.5 DCI-P3 olan geniş gam kapsamı ile,AG275QZ/EU içerik üreticiler, Youtuber'lar ve canlı streaming yapanlar içinoldukça uygun.

Ayrıca bu monitör yüksek dinamik aralık içeriğini yenidenüretebilmek için VESA DisplayHDR400'ü ve HDR10'u da destekliyor. 240 Hzyenileme oranı monitörün OSD'sinden hız aşırtılarak (overclock yapılarak)270 Hz'e kolayca çıkarılabilir ve bu haliyle model, piyasadaki en hızlı QHDmodellerinden biri konumunda. 270 Hz yenileme hızının düşük tepki süresive keskin bir QHD çözünürlük (2560×1440) ile bir araya gelmesi, bumonitörün önümüzdeki yıllar boyunca da güncel kalacağının habercisi.

Öte yandan AG275QZN/EU, 16.7 milyon renkli Hızlı VA paneline ve IPS-QDçeşidinden daha yüksek bir kontrasta (3000: 1) sahip, işte bu sayede model,zengin, derin siyahları yeniden üreterek karanlık, gölgeli ekran içeriğindemükemmelleşiyor. AG275QZN/EU aynı zamanda VESA DisplayHDR400sertifikasına sahip, HDR10'u destekliyor ve %89.3 AdobeRGB, %99.7 sRGBve %89.9 DCI-P3 oranlarında harika kapsamlı bir renk gamı sunuyor.

Hem IPS (AG275QZ/EU) hem de VA versiyonu (AG275QZN/EU) için, birden çok piksel hız aşırtma modu, bu monitörlerin etkileyici 1 ms GtG tepki süresine erişmesini sağlıyor. Üstelik Hareket Bulanıklığı Azaltma (Motion Blur Reduction-MBR) da algılanan tepki süresini yalnızca 0.5 ms MPRT'ye indirebiliyor. Her iki modelde de Adaptive-Sync var, böylece ekran yırtılmasını ya da tutukluğu ortadan kaldırmak için ortak değişken yenileme hızı uygulamalarını destekledikleri anlamına geliyor.

Dahası Konsol Modu ile, bu modeller 2560×1440 @ 120 Hz modlarında en yeni nesil konsollar ile kullanılabilir – yüksek yenileme hızı etkinken 4K sinyali kabul edip ve2560x1440'a aşağı ölçeklendirme yapabilirler.

OSD'sindeki kapsamlı menü sistemi bir joystick ile ya da AOC G-Menuyazılımı ile kullanılabilir, böylece kullanıcılar mükemmel olacak şekilderenk/parlaklık ayarlarını değiştirebilirler ve artı gösterge katmanı, ShadowControl (Gölge Kontrol) ya da Low Blue modu gibi gaming ya da konforözelliklerini açabilirler.AGON AG275QZ/EU ve AGON AG275QZN/EU Kasım 2022'den itibaren,sırasıyla 829 USD ve 549 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakendefiyatından piyasada bulunabilecek.