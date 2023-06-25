Üye Girişi
Haberler
Afyonkarahisar'da Deneyap Atölyesi öğrencileri projelerini sergiledi

Afyonkarahisar'da Deneyap Atölyesi öğrencileri projelerini sergiledi

Teknoloji Haberleri

Afyonkarahisar'da Deneyap Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, hazırladıkları projeleri düzenlenen şenlikte sergiledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezinde öğrenciler, tasarım-üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitimler aldı. Burada öğrenciler, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak tasarlanan dron projelerini düzenlenen şenlikte jüriye tanıttı.

Afyonkarahisar'da Deneyap Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, hazırladıkları projeleri düzenlenen şenlikte sergiledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezinde öğrenciler, tasarım-üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitimler aldı.

Burada öğrenciler, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak tasarlanan dron projelerini düzenlenen şenlikte jüriye tanıttı.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Ertürk, programda, Deneyap Atölyesi'nin 3 yıl önce 185 öğrenciyle başladığını söyledi.

Bugün 75 öğrenciyle süreci tamamladıklarını aktaran Ertürk, "Bundan sonra ulusal ve uluslararası projeler hazırlayacağız. Bunu da yaptıktan sonra bizler Afyonkarahisar'da ilk defa Deneyap Atölyesi'nin mezunlarını vereceğiz." ifadesini kullandı.

Jürinin puanlaması sonrası öğrencilere sertifika verildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Teknoloji

Karahisar Gençlik Spor Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title