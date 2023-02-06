Deprem gibi doğal afetler sonrasında güvende olabilmek için gideceğimiz Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı için sorgulama nasıl yapılır?

Bugün Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10'dan fazla ilde büyük yıkımlara yol açan 2 tane 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası dünya çapında bir arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Peki özellikle kötü hava koşullarının yaşandığı bu günlerde güvenli bir yer nasıl bulunur? İşte adım adım Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama yapma rehberimiz…

Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama nasıl yapılır?

İlk olarak kullanıcı adınız ve şifreniz ile e-Devlet'e giriş yapın.

Ardından "Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama" şeklinde ilgili uygulamayı aratın.

Alternatif olarak burayı tıklayarak aşağıdaki sayfaya gidebilirsiniz.

Burada yer alan İl, İlçe, Mahalle/Köy ve Cadde/Sokak bilgilerini doldurun.

Daha sonra Sorgula butonuna basın.

Harita üzerinden seçmiş olduğunuz bölge size gösterilecek.

Burada yer alan kırmızı çizgiler arasından yaşadığınız yere en yakın kısmı tıklayın.

Yapmış olduğunuz seçime göre aşağıdaki gibi en yakın toplanma alanları gösterilecek.

Sizinle paylaşılan toplanma alanlarını detaylıca görebilmek için sağ tarafında bulunan Haritada Görüntüle butonuna tıklayın.

Not: Deprem sonrasında arama kurtarma ve yardım faaliyetlerini AFAD yürütmektedir. Bu nedenle herhangi bir durumda AFAD ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Deprem anında yapılması gerekenler

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

Balkona çıkılmamalıdır.

Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

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