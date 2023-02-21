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AFAD ve EMSC'den deprem sonrası tsunami uyarısı!

Teknoloji Haberleri

AFAD ve EMSC'den deprem sonrası tsunami uyarısı!

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi veya kısaca EMSC, Hatay merkezli deprem sonrasında tsunami uyarısında bulundu.

Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi veya EMSC kısaltmasıyla bilinen European-Mediterranean Seismological Centre, bugün akşam saatlerinde Hatay merkezli yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yaptı. Hemen ardından benzer bir açıklama AFAD tarafından da yapıldı.

EMSC: "Tsunami olabilir, sahilden uzaklaşın ve yükseğe çıkın!"

Aşağıda görselde AFAD tarafından ilk deprem sonrasında yapılan paylaşıma yakından bakabilirsiniz. Burada depremin sahile ne kadar yakın meydana geldiği net bir şekilde görülüyor. Ayrıca boyutu, şiddeti ve derinliği gibi veriler de mevcut.

6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremin ardından EMSC, yani Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımı aşağıdaki bağlantı üzerinden görüntüleyebilir ve tıklayarak detayına ulaşabilirsiniz.

!??TSUNAMI ALERT

Following the #earthquake (#deprem) M6.4 occurred 14 km SW of #Antioch (#Turkey) 20 min ago (local time 20: 04: 29). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities' directives. Updates at the links provided below?? pic.twitter.com/GjjEJItxV0

— EMSC (@LastQuake) February 20, 2023

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise şunlar söylendi:

"Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm'ye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir."

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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