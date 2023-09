AFAD ve AMEA, Şuşa'da deprem gözlem istasyonu kuracak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi (AMEA) arasında Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentinde deprem gözlem istasyonu kurulmasına ilişkin "Deprem İzleme Sistemleri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" bugün imzalandı. Deprem gözlem istasyonunun 1 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de AFAD ve AMEA arasında "Deprem İzleme Sistemleri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imza töreni gerçekleştirildi. Mutabakat zaptına AFAD Başkanı Okay Memiş ve Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Başkanı Prof. İsa Habibbeyli imza koydu. Törenden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Memiş, tek millet, iki devlet şiarıyla birlikte Azerbaycan'la her alanda beraber hareket ettiklerini belirtti. Memiş, "Devletimizin bütün kurumlarıyla, bakanlıklarıyla, vatandaşlarıyla olduğu gibi AFAD'ımızla da afet yönetiminde de Azerbaycan'la, kardeşlerimizle Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, AFAD teşkilatı olarak birlikte hareket ediyoruz. Birlikte tecrübe paylaşımında bulunuyoruz. Hem Azerbaycan'ın tecrübesinden bizler faydalanıyoruz. Bizim tecrübelerimizden de Azerbaycan ve kardeşlerimiz faydalanıyor. Burada kurumsal anlamda bizim aslında maalesef tecrübemiz epeyce fazla. Hele de en son 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli büyük afette, büyük depremde olduğu gibi. Daha sonra küresel ısınmadan kaynaklanan veya kusurlu yapılaşmadan, kusurlu kentleşmeden kaynaklandığını değerlendirdiğimiz sel ve diğer afetlerde olduğu gibi her alanda artık ciddi tecrübemiz var ve bu tecrübelerini paylaşacağız" dedi.

"AFAD tarafından Şuşa'da sismoloji laboratuvarları kuruldu"

Yapılan çalışmalar ve tecrübe paylaşımlarıyla afet anında verilen kayıpların önüne geçmek istediklerini vurgulayan Memiş, "Bu anlamda spesifik olarak da sismoloji laboratuvarları kuruldu AFAD tarafından Azerbaycan'da, Şuşa'da. Bununla ilgili olarak çalışmalar yürütülecek. AFAD başkanlığımızdan Orhan hocamızın ve ekibinin önderliğinde buradaki İsa Bey ve ekibiyle beraber Azerbaycan'da, Bakü'de, Şuşa'da ve muhtemelen ihtiyaç varsa başka yerlerde de her alanda bu tecrübeyi paylaşacağız. Allah afetlerden korusun memleketlerimizi. Allah beterinden muhafaza etsin inşallah. Bizi kötü tecrübelerle karşı karşıya kalmakta muhafaza etsin. İnşallah bu projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"AFAD ile Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi'nin ilk sismoloji merkezi Şuşa'da kurulacak"

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Başkanı Prof. İsa Habibbeyli ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Sismoloji Merkezi'nin görevlilerinin Türkiye'deki afet bölgesine giderek Türk meslektaşlarıyla birlikte araştırmalar yaptığını belirtti. Prof. Habibbeyli, "Bu çalışmaları bir sistem haline getirmek için ve sürdürülebilirliğini sağlamak için bugün imzaladığımız iş birliği protokolünün çok büyük önemi vardır. Kardeş Türkiye'ye minnettarlığımı bildirmek istiyorum. Belgenin bugün imzalanmasına bakmayarak neredeyse 1 aya yakın bir süredir ki AFAD'ın uzmanları ile bizim uzmanlar birlikte Şuşa'da çalışıyor. Bir ay içinde AFAD ile Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi'nin Sismoloji Merkezi'nin ilk sismoloji merkezi Şuşa'da kurulacak. Türkiye ve Azerbaycan'ın bu alanda örnek olacağı bir işbirliğine imza attığını düşünüyorum" diye konuştu.

AFAD Şuşa'da 100 metre derinlikte derin kuyu deprem gözlem istasyonu kuruyor. Sondaj aşamasındaki istasyonda kullanılacak cihazlar, Azerbaycan'a teslim edildi. - BAKÜ