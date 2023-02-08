AFAD, öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, ciddi yıkımlara neden oldu. Yıkımın üçüncü gününde ise depremin yarattığı yıkımların yaraları sarılmaya çalışılıyor. AFAD ise felaketin yaşandığı bölgeler için acil ihtiyaç listesi paylaştı.

AFAD, ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecekler listesi paylaştı

10 ili etkisi altına alan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Başlatılan yardım kampanyalarına vatandaşların desteklerinin yanı sıra gerekli malzeme yardımları da artıyor.

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ise deprem bölgeleri için öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan listede, bağışlar için illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurulabileceği kaydedildi. Ayrıca bu yerler arasında AFAD il müdürlükleri de yer alıyor.

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AFAD'ın paylaştığı öncelikli ihtiyaç listesinde yer alan ürünler şu şekilde:

Elektrikli ısıtıcı

Büyük-küçük tüp

Odun sobası, odun, kömür sobası

Cep ısıtıcısı

Powerbank

Jeneratör

Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont

Kadın-erkek iç giyim ve çorap

Kadın-erkek ayakkabı

Kadın-erkek polar

Kadın-erkek içlik

Yağmurluk-panço

Uyku tulumu-yastık

Yatak ve nevresim takımı

Tek kullanımlık tabak-bardak- çatal-kaşık

Tava, ketıl

Kavurm-barbunya-peynir konserve

Çay-kahve

Kaşar-peynir-zeytin

Su-ekmek-hazır gıda

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