AFAD, öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı!
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AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), sosyal medya üzerinden öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı.
Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, ciddi yıkımlara neden oldu. Yıkımın üçüncü gününde ise depremin yarattığı yıkımların yaraları sarılmaya çalışılıyor. AFAD ise felaketin yaşandığı bölgeler için acil ihtiyaç listesi paylaştı.
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10 ili etkisi altına alan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Başlatılan yardım kampanyalarına vatandaşların desteklerinin yanı sıra gerekli malzeme yardımları da artıyor.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ise deprem bölgeleri için öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan listede, bağışlar için illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurulabileceği kaydedildi. Ayrıca bu yerler arasında AFAD il müdürlükleri de yer alıyor.
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AFAD'ın paylaştığı öncelikli ihtiyaç listesinde yer alan ürünler şu şekilde:
Elektrikli ısıtıcı
Büyük-küçük tüp
Odun sobası, odun, kömür sobası
Cep ısıtıcısı
Powerbank
Jeneratör
Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont
Kadın-erkek iç giyim ve çorap
Kadın-erkek ayakkabı
Kadın-erkek polar
Kadın-erkek içlik
Yağmurluk-panço
Uyku tulumu-yastık
Yatak ve nevresim takımı
Tek kullanımlık tabak-bardak- çatal-kaşık
Tava, ketıl
Kavurm-barbunya-peynir konserve
Çay-kahve
Kaşar-peynir-zeytin
Su-ekmek-hazır gıda
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