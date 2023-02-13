AFAD'ın depremde hayat kurtaran teknolojileri!

Deprem bölgesinde ilk müdahaleleri yapan AFAD, ihtiyaca göre bünyesinde birçok farklı araca ev sahipliği yapıyor.

6 Şubat gecesi Kahramanmaraş 7,7 şiddetindeki depremle sarsıldı. Bu depremi ise maalesef 7,6 şiddetindeki bir başka deprem izledi. Art arda yaşanan depremler nedeniyle binlerce vatandışımızı kaybettik. Bu süreçte göçük altında kalanların ve kurtulanların yardımına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ekipleri koştu.

Deprem bölgesinde yardıma koşan AFAD bünyesindeki araçlar

Deprem bölgesinde ilk müdahaleleri yapan AFAD, bünyesinde birçok farklı araca ev sahipliği yapıyor. Depremin yanı sıra diğer afetlerde de vatandaşın yardımına koşan kuruluş, ihityaca göre farklı türden araçlara sahip. Biz de o araçları bir araya getirdik.

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İntikal araçları

AFAD İntikal Araçları, afet yönetiminde çalışan uzmanların toplu olarak afet ve acil durum alanına ulaşması için kullanılıyor. 16 çalışanı aynı anda taşıyabilen intikal araçlarından bazılarında taşıma kapasitesi 31'e kadar çıkıyor. İntikal araçları, AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, sosyal çalışmacı, mühendis ve AFAD Uzmanı gibi afet yönetiminin farklı safhalarında görev yapan çalışanların sahaya ulaşmasını sağlıyor.

Haberleşme ve görüntü aktarma araçları

AFAD Haberleşme ve Görüntü Aktarım Araçları, alternatif haberleşme yöntemleri ve uydu üzerinden canlı yayın yapabilen kamera sistemleri ile donatılmış durumda. VSAT, 4.5G ve GSM ekipman ve aktif bağlantılarına sahip olan araçlar sahadan acil durum merkezine ses, veri ile görüntü aktarabilir ve haberleşmeyi sağlayabiliyor. Bu araçların dünyanın tüm noktalarından, belirlenen herhangi bir noktaya, başka bir donanıma ihtiyaç duymadan haberleşme ve görüntü aktarımı sağlayabilecek kapasitesi bulunuyor.

Mobil afet koordinasyon merkezi

AFAD Mobil Koordinasyon Merkezleri, afet ve acil durumun yaşandığı bölgede hareket edebilen bir acil durum merkezi işlevi olarak çalışıyor. Saha ofisi olarak hizmet veren bu araçlar; sistem odası, ofis alanı (işlem odası), mutfak, duş ve tuvalet olmak üzere 4 bağımsız bölümden oluşuyor.

Merkezler, içinde aynı anda 16 personelin görev yapabileceği şekilde düzenlenmiştir. İçerisindeki modüler ofis alanıyla, masa üstü çalışmalar yapılabilir. Ofis alanında, bilgisayar, sunucu, yazıcı ve led ekranlarla ekip olarak çalışmaya imkan sağlıyor. Mobil merkezler, dış bölümünde kamera ve aydınlatma, alt bölümünde ise jeneratör barındırıyor. 4.5G veri aktarım sistemi ile donatılmış merkezler, V-SAT sistemi ve HF-SSB telsizle de güçlendirilmiş durumda.

Kompakt operasyon araçları

AFAD Kompakt Operasyon Araçları, kitlelerden ziyade bireyleri etkileyen ve görece küçük çaptaki acil durumlara müdahale için hazırlanmış durumda. 4×4 çekişli bu araçlar, kasalarındaki temel arama kurtarma ekipmanları ile de minimal bir mobil arama kurtarma istasyonu işlevi görür.

Ağırlık avantajı ve yüksek hızlanma kabiliyeti ile bu araçlar kentsel arama kurtarmada ve açık arazilerdeki operasyonlarda daha verimlidir. Kayıp kişilerin bulunması ve kent içindeki mikro kurtarma çalışmaları gibi limitli operasyonlarda uzman ekibe sürat ve hareket esnekliği sağlaması ile öne çıkıyor.

Ağır tonaj arama kurtarma araçları

AFAD Ağır Tonaj Arama Kurtarma Araçları, büyük ölçekli afet ve acil durumlara müdahale için tasarlanmıştır. En az 2 arama kurtarma ekibinin aynı anda çalışabileceği malzeme, teçhizat ve donanımı barındırmaktadır. Arazide kolay ilerleyebilmesi için 6×6 çekişli olanaraçlar, 28 ton taşıma ve 8,5 ton çekme kapasitesine sahiptir.

Araçlar, üzerindeki 80.000 lümen gücünde olan ışık kulesiyle çalışma alanınını aydınlatabiliyor ve ışık kulesi 360 derece dönebiliyor. 13,6 kW jeneratör sistemi ile önemli miktarda elektrik enerjisi üretebiliyor. Araçlar, entegre vinç sistemi sayesinde 2,6 tona kadar olan ağırlıkları kaldırabiliyor.

Orta tonaj arama kurtarma araçları

AFAD Orta Tonaj Arama Kurtarma Araçları, 22 ayrı tam teşekküllü kurtarma ekipmanı ve 4×4 çekiş sistemine sahip. Hafif tonajlı araçların üstesinden gelemeyeceği durumlarda, görevi bu araçlar devralıyor.

Özel tasarımlı karoserinde hidrolik ve şarjlı kesme ayırma takımları, jeneratörler, beton kırıcılar, çok amaçlı kesiciler, sesli ve görüntülü arama cihazları, kaldırma yastıkları, aydınlatma setleri gibi ekipmanlar barındırıyor. Araçlar, karoserinin üzerinde yükseltilebilen aydınlatma direkleri ile önünde ise bir vinç ile destekleniyor. Çift kabinli oturma alanıyla, 7 personelin aynı anda olay yerine intikal etmesini de mümkün kılıyor.

Hafif tonajlı arama kurtarma araçları

Hafif tonajlı arama kurtarma araçları 4×4 çekiş sistemine sahip. 5,5 tonluk çekme vinci, araç telsizi, navigasyon cihazı, geri görüş kamerası ve teleskobik aydınlatma sistemi ile donatılan bu araçlar, arka üst kısmında teknolojik ekipmanların taşınmasına olanak veren özel bir üst karoser barındırıyor. Bu karoser, hafif tonajlı bir arama kurtarma aracında hayat kurtarmak için bulunması gereken tüm donanımları içeriyor.

8×8 amfibik arama kurtarma araçları

AFAD 8×8 Amfibik Arama Kurtarma Araçları, bataklıklarda, sığ sularda, yolu bulunmayan engebeli ve eğimli arazilerde, yoğun karlı araziler ile enkazların arasında kolaylıkla ilerleyebiliyor. Bu sayede, su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ve deprem gibi ülkemizin sık karşılaştığı afetlerde hayat kurtarılmasını sağlıyor.

50 derece dik yokuşları çıkabilir, 45 derece yan eğimli arazilerde yol alabilir. 35 litre benzinle 8 saat aralıksız arama-kurtarma çalışması yapabiliyor. Karada 6, suda ise 4 personel taşıma kapasitesine sahip araçlar, sedye konulduğunda ise 3 personel taşıyabiliyor.

AFAD'ın filosuna amfibik araçları katmasından sonra doğada arama kurtarma için istenen helikopter desteği yüzde 80 oranında azaldığı belirtiliyor. Bunun sebebi araçların, ulaşılması için daha önce helikopter gerektiren noktalara karadan ulaşma imkanı vermesidir. Bu araçların envantere girmesinden önce arama kurtarma için 5 helikopter uçuşuna ihtiyaç duyulurken artık bu ihtiyacın 1'e kadar düştüğü ifade ediliyor.

Mobil deprem simülasyon merkezleri

AFAD Mobil Deprem Simülasyon Merkezleri, afetlerdeki doğru davranış şekillerinin deneyimle kazanılmasını sağlıyor. Merkezler, bireylerin afet anı için doğru refleks oluşturmasına hizmet eder. Gerçeğe en yakın deprem tecrübesini sunarak vatandaşlarda afet farkındalığı oluşmasına da katkı veriyor.

Mobil merkezler ile Türkiye'nin dört bir yanında 'afet bilinci eğitim turu' gerçekleştiriliyor. AFAD ekipleri bu merkezler sayesinde illere ve en uzak ilçelere giderek vatandaşları deprem deneyimi ve uygulamalı eğitimle buluşturuyor.

7,2(Mw) büyüklüğündeki bir depremin deneyimlenebildiği merkezler, 3 bölümden oluşur:

Deprem Simülasyonu (6 kişilik),

Yangın Simülasyonu ve

3 boyutlu Sel Simülasyonu (5 kişilik)

Mobil KBRN dekontaminasyon merkezleri

AFAD Mobil KBRN Dekontaminasyon Merkezleri, kitleleri, çevreyi, araçları, kazazedeleri, müdahalede bulunan personeli ve ekipmanları kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer ajanlardan arındırmayı sağlıyor. Bu araçlar ajanlara maruz canlılar ve nesneler güvenli bölgelere alınırken herhangi bir noktaya kurulabilen hareketli merkezler olarak öne çıkıyor.

Merkezlerin üzerinde, çalışma alanını aydınlatmak için 14.000 lümen kapasiteli ışık kulesi yer alıyor. 40 metrekarelik kazazede dekontaminasyon (arındırma) çadırı ile saatte 60 kazazedenin kbrn ajanlarından arındırılmasını sağlayabilir. 26 ton taşıma kapasitesi olan merkezlerde, mobil dijital kayıt cihazı DVR da yer alıyor.

Merkezlerin içerisinde, römork veya konteyner, sabit su tankının yanı sıra personel, kıyafet, ekipman ve taşıt dekontaminasyon (arındırma) üniteleri, 30 KVA gücünde jeneratör, atık su ve emme pompası, temizleme maddesi tankı, hortum sarım makarası, yangına ilk müdahale sistemi, A, B, C ve D tipi koruyucu elbiseler ve araç altı arındırma aparatı bulunuyor.

KBRN müdahale araçları

AFAD KBRN Müdahale Araçları, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ajanlara ilk müdahalede görev alır. Sivil savunma alanında Türkiye'nin elini güçlendiren araçlar, tam donanıma sahip.

Depremzedelere böyle yardım edebiliriz:

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