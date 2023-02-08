MEB açıkladı: Deprem bölgesindeki öğrenciler istedikleri illere nakledilecek!

Operatörler yanıtladı: Deprem bölgesinde internet neden çalışmadı? AFAD depremzedelerin tahliye noktalarını paylaştı! Teknoloji Haberleri Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan deprem sonrasında AFAD, depremzedelerin tahliye noktalarını paylaştı. İşte o konumlar... 6 Şubat'ta Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde -10'dan fazla ilde- büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrası onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. AFAD da depremzedelerin tahliye noktalarını paylaştı. Depremzedelerin tahliye noktaları! Kahramanmaraş Kahramanmaraş Fuar Merkezi İstasyon Mah. 78008 Sk. No: 2/ Dulkadiroğlu Kahramanmaraş Avşar Kampüsü Batıçevreyolu/ Onikişubat Malatya Emekliler Parkı Valilik Yanı/ Battalgazi Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesi Turgut Temelli Cad./ Battalgazi Maşti (Açıkalanı) Buhara Caddesi/ Yeşilyurt Belsos Yaşam ve Spor Merkezi Cevatpaşa Mah./ Yeşilyurt Diyarbakır Koşuyolu Parkı Kayrantepe Mah. Sunay Cad. No: 67/ Bağlar Kent Meydanı Mezopotamya Mah. 301 Sk. 2107/ Kayapınar Adıyaman Adıyaman Otogarı Sıratut Mah. Adıyaman-Diyarbakır yolu Ziyaretpayamlı/ Merkez Eğriçay Parkı Sümerevler Mah. Karaali Yolu No: / Merkez Gaziantep M1 AVM Açık Otoparkı Karacaahmet Mah. Şehit Ömer Halisdemir Bul. No: 129/ Şehitkamil Şanlıurfa Mesire Alanı Gülbağ Mah. 3016 Sk. Buluntu Hoca Bulvarı/ Karaköprü Cumhuriyet Parkı GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu/ Haliliye Arkeoloji Müzesi Bahçesi Haleplibahçe 2327 Sk. No: 74/1 / Eyyübiye Osmaniye Masal Parkı Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bul. valilik yanı/ Merkez Park Yeri Karaboylu Mah. Kapalı yüzme havuzu arkası/ Merkez Park Yeri Fakıuşağı Mah. Kredi Yurtlar Kurumu arkası/ Merkez Hatay Hatay Şehir Stadyumu Yeni hastane yolu üzeri Fuar Alanı Çevreyolu üzeri, adliye binası yanı Adana TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Kurttepe Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No: 242/ Çukurova Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı Yurt Mah. 71339 Sk. No: 11 /Çukurova Kilis Tır Parkı Şıh Mansur Mah. Kilis-Gaziantep yolu üzeri Deprem raporu: Ölü, yaralı ve yıkılan bina sayısı [Güncel] İlgili videolarımızı izlemek için aşağıdaki bağlantıları tıklayabilirsiniz. Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler: Deprem için bu ayarları yapın: Depremde böyle yardım edebiliriz: Bağış yaparken dikkat edin: Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın! Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji Güneydoğu Anadolu Deprem AFAD Teknoloji Haberler

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