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AFAD depremzedelerin tahliye noktalarını paylaştı!

Teknoloji Haberleri

AFAD depremzedelerin tahliye noktalarını paylaştı!

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan deprem sonrasında AFAD, depremzedelerin tahliye noktalarını paylaştı. İşte o konumlar...

6 Şubat'ta Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde -10'dan fazla ilde- büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrası onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. AFAD da depremzedelerin tahliye noktalarını paylaştı.

Depremzedelerin tahliye noktaları!

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Fuar Merkezi

İstasyon Mah. 78008 Sk. No: 2/ Dulkadiroğlu

Kahramanmaraş Avşar Kampüsü

Batıçevreyolu/ Onikişubat

Malatya

Emekliler Parkı

Valilik Yanı/ Battalgazi

Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesi

Turgut Temelli Cad./ Battalgazi

Maşti (Açıkalanı)

Buhara Caddesi/ Yeşilyurt

Belsos Yaşam ve Spor Merkezi

Cevatpaşa Mah./ Yeşilyurt

Diyarbakır

Koşuyolu Parkı

Kayrantepe Mah. Sunay Cad. No: 67/ Bağlar

Kent Meydanı

Mezopotamya Mah. 301 Sk. 2107/ Kayapınar

Adıyaman

Adıyaman Otogarı

Sıratut Mah. Adıyaman-Diyarbakır yolu Ziyaretpayamlı/ Merkez

Eğriçay Parkı

Sümerevler Mah. Karaali Yolu No: / Merkez

Gaziantep

M1 AVM Açık Otoparkı

Karacaahmet Mah. Şehit Ömer Halisdemir Bul. No: 129/ Şehitkamil

Şanlıurfa

Mesire Alanı

Gülbağ Mah. 3016 Sk. Buluntu Hoca Bulvarı/ Karaköprü

Cumhuriyet Parkı

GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu/ Haliliye

Arkeoloji Müzesi Bahçesi

Haleplibahçe 2327 Sk. No: 74/1 / Eyyübiye

Osmaniye

Masal Parkı

Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bul. valilik yanı/ Merkez

Park Yeri

Karaboylu Mah. Kapalı yüzme havuzu arkası/ Merkez

Park Yeri

Fakıuşağı Mah. Kredi Yurtlar Kurumu arkası/ Merkez

Hatay

Hatay Şehir Stadyumu

Yeni hastane yolu üzeri

Fuar Alanı

Çevreyolu üzeri, adliye binası yanı

Adana

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Kurttepe Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No: 242/ Çukurova

Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı

Yurt Mah. 71339 Sk. No: 11 /Çukurova

Kilis

Tır Parkı

Şıh Mansur Mah. Kilis-Gaziantep yolu üzeri

Deprem raporu: Ölü, yaralı ve yıkılan bina sayısı [Güncel]

İlgili videolarımızı izlemek için aşağıdaki bağlantıları tıklayabilirsiniz.

Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler:

Deprem için bu ayarları yapın:

Depremde böyle yardım edebiliriz:

Bağış yaparken dikkat edin:

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Güneydoğu Anadolu Deprem AFAD Teknoloji Haberler

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