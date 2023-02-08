AFAD depremzedelerin tahliye noktalarını paylaştı!
Teknoloji Haberleri
Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan deprem sonrasında AFAD, depremzedelerin tahliye noktalarını paylaştı. İşte o konumlar...
6 Şubat'ta Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde -10'dan fazla ilde- büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrası onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. AFAD da depremzedelerin tahliye noktalarını paylaştı.
Depremzedelerin tahliye noktaları!
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Fuar Merkezi
İstasyon Mah. 78008 Sk. No: 2/ Dulkadiroğlu
Kahramanmaraş Avşar Kampüsü
Batıçevreyolu/ Onikişubat
Malatya
Emekliler Parkı
Valilik Yanı/ Battalgazi
Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesi
Turgut Temelli Cad./ Battalgazi
Maşti (Açıkalanı)
Buhara Caddesi/ Yeşilyurt
Belsos Yaşam ve Spor Merkezi
Cevatpaşa Mah./ Yeşilyurt
Diyarbakır
Koşuyolu Parkı
Kayrantepe Mah. Sunay Cad. No: 67/ Bağlar
Kent Meydanı
Mezopotamya Mah. 301 Sk. 2107/ Kayapınar
Adıyaman
Adıyaman Otogarı
Sıratut Mah. Adıyaman-Diyarbakır yolu Ziyaretpayamlı/ Merkez
Eğriçay Parkı
Sümerevler Mah. Karaali Yolu No: / Merkez
Gaziantep
M1 AVM Açık Otoparkı
Karacaahmet Mah. Şehit Ömer Halisdemir Bul. No: 129/ Şehitkamil
Şanlıurfa
Mesire Alanı
Gülbağ Mah. 3016 Sk. Buluntu Hoca Bulvarı/ Karaköprü
Cumhuriyet Parkı
GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu/ Haliliye
Arkeoloji Müzesi Bahçesi
Haleplibahçe 2327 Sk. No: 74/1 / Eyyübiye
Osmaniye
Masal Parkı
Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bul. valilik yanı/ Merkez
Park Yeri
Karaboylu Mah. Kapalı yüzme havuzu arkası/ Merkez
Park Yeri
Fakıuşağı Mah. Kredi Yurtlar Kurumu arkası/ Merkez
Hatay
Hatay Şehir Stadyumu
Yeni hastane yolu üzeri
Fuar Alanı
Çevreyolu üzeri, adliye binası yanı
Adana
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Kurttepe Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No: 242/ Çukurova
Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı
Yurt Mah. 71339 Sk. No: 11 /Çukurova
Kilis
Tır Parkı
Şıh Mansur Mah. Kilis-Gaziantep yolu üzeri
Deprem raporu: Ölü, yaralı ve yıkılan bina sayısı [Güncel]
İlgili videolarımızı izlemek için aşağıdaki bağlantıları tıklayabilirsiniz.
Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler:
Deprem için bu ayarları yapın:
Depremde böyle yardım edebiliriz:
Bağış yaparken dikkat edin:
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!