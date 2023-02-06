Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından seferberlik oldu. Bununla birlikte AFAD, depreme müdahale eden personel sayısını açıkladı.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında büyük bir seferberlik başladı. Depremin ardından AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından bölgeye birçok ekip sevk edildi. Bunlarla birlikte AFAD, deprem bölgelerinde müdahalede bulunan personel sayısını açıkladı.

Arama ve kurtarma alanında toplam 9 bin 698 personel yer alıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir başka deprem de 13.24'te ve 7.6 büyüklüğünde oldu. Bu sarsıntılar, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay'da da yıkıma neden oldu.

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7,7; Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında; ?? Toplam 9??.6??9??8?? arama kurtarma personeli, 2??1??6?? araç ve 1?.5?1?1? iş makinası görevlendirilmiştir. ?? An itibarıyla toplam 2??.8??3?4?? binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 6, 2023

Depremin ardından başta AFAD olmak üzere bölgeye birçok ekip gönderildi. Bunlarla birlikte AFAD, yaptığı paylaşım sonucunda deprem bölgelerinde müdahalede bulunan personel sayısını açıkladı. Bu açıklamada AFAD, arama-kurtarma, psikolojik ve gıda gibi alanlarda binlerce yardımın olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre bölgede görev alan toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9 bin 698. Psikolojik destek için de 730 personel görev alıyor. Gıda ve beslenme alanında görev alan personel sayısı ise 975 şeklinde yer alıyor.

Ayrıca bölgeler için görevlendirilen araç sayısı 216 iken iş makinesi sayısı 1511 şeklinde Bunlarla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da pek çok personel görevde yer alıyor. Hatay'dan 60, İskenderun'dan 50, Mersin'den 25 personel sayısı bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Arama-kurtarma çalışmalarına komando taburlarımız dahil toplam 3 bin 500 personel katılıyor. 17 uçakla İstanbul, İzmir ve Ankara'dan Gaziantep ve Adana'ya sürekli olarak yardım uçuşları gerçekleştiriliyor." dedi.https://t.co/267bSWSwwm#MSB #Deprem pic.twitter.com/vaQxMm6Tbd — T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2023

Bunların yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı tarafından da yardımlar geliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu yardımlara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamasında toplam 3 bin 500 personelin arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtti. Ayrıca sayılara gönüllülerin, uluslararası yardımın ve çeşitli kamu kurumlarının personellerinin dahil olmadığını da belirtmek gerekiyor.

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