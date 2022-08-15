AFAD'dan korkutucu SMS: Tedbirinizi alın!

Gerekli durumlarda kullanıcılara gönderdiği bildirimlerle ve Sms'lerle gündemden düşmeyen Afad, sel baskını ve heyelan gibi doğal afetlere karşın vatandaşları önceden uyararak olası can ve mal kaybını en alt seviyede tutmak veya engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bunlara bir yenisi kısa bir süre önce eklendi. Kurum, göndermiş olduğu son mesajında vatandaşları devam eden yağış nedeniyle oluşabilecek çeşitli sorunlar nedeniyle önlem almaları konusunda uyardı.

Afad : Tedbirinizi mutlaka alın

İstanbul'da beklenen sağanak yağış bugünden itibaren etkili olmaya başladı. Hatta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kenti etkisi altına alan yağışlar nedeniyle vatandaşların saat 15: 00'a kadar mecbur olmadıkları sürece araçlarıyla dışarı çıkmamaları konusunda söylemlerde bulundu.

Bunun yanı sıra şehirdeki bazı metro seferlerinin de önlem amacıyla iptal edildiği duyuruldu. Tabii durum böylesine ciddi olunca oluşabilecek sel, yıldırım, dolu ve hortum gibi potansiyel konusunda AFAD harekete geçti ve vatandaşlara SMS aracılığıyla ulaşarak konuyla ilgili net uyarılar yaptı.

AFAD'dan korkutucu bildirim: "Hayati Uyarı Bildirimi" nedir?

AFAD'ın vatandaşlara gönderdiği mesajın içeriği ise şöyle;

İstanbul'daki kuvvetli yağışın devam etmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.

Gerekli merciler tarafından yapılan açıklamaların ve uyarıların dikkate alınması büyük önem arz ediyor. Bu nedenle en azından saat 15: 00'a kadar mecbur olunmadığı sürece vatandaşların araçlarıyla dışarıya çıkmaması sağlıklı olacaktır. Tabii bu süreçte gelecek yeni açıklamaları da takip etmekte fayda var.

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