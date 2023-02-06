AFAD Başkanından ulaşılamayan bölgeler hakkında açıklama!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün gece saat 04.17'de bir deprem gerçekleşti. 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki bu sarsıntı sonrasında birçok bölgeden arama ve kurtarma ekiplerinin gelmediğine dair söylentiler ortaya atıldı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, bu iddia hakkında bir açıklama yaptı.

AFAD Başkanı Sezer, ulaşılamayan bir bölgenin olmadığını açıkladı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, deprem bölgeleri ile ilgili yaptığı açıklamada ulaşılamayan bir bölgenin olmadığını ve sürekli takviye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini ifade etti.

Yunus Sezer'in açıklamaları şu şekilde;

Yoğun bir şekilde hem bölgedeki bakanlarımızın, valiliğimizin koordinesinde müdahalelerimiz ve AFAD ve diğer birimlerle beraber hem arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah kayıplarımız daha da artmadan bu arama kurtarmaları daha da aktif bir şekilde yerine getiririz.

Ulaşılamayan bir bölgemiz yok ama sürekli arama kurtarma birlikleri ile takviyelerimiz devam ediyor. Ulaşanlar var, ulaşanlara da takviye birliklerimiz de bir şekilde hem kara yoluyla hem hava yoluyla devam ediyor. Dediğimiz gibi ülkenin tüm kaynakları şu anda afet bölgesine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ile, bakanlarımızın koordinesinde sevk edilmiş durumdalar. Daha da hızlanarak arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

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Son yapılan açıklamalara göre 1.762 can kaybı ve 11 bin 119 yaralı bulunuyor. Öte yandan AFAD verilerine göre deprem bölgesinde arama ve kurtarmada 9 bin 698, Psikolojik destek için 730, Gıda ve beslenme içinse 975 personel görev alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce açıkladığı kararla, 12 Şubat 2023'e kadar yas ilan edildiğini açıkladı. 7 gün boyunca bayraklar yarıya indirilecek.

Deprem anında yalnızca yetkili kurumların açıklamalarını takip etmeyi ve panik yapmadan yalnızca 112'yi aramayı ihmal etmeyin. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.