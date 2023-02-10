AFAD'a nasıl gönüllü olabiliriz, eğitimler neler?
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AFAD'da gönüllü olmak için neler yapılmalı? Gereken şartlar ve verilen eğitimler neler? Detaylar içeriğimizde.
Türkiye, bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu iklimsel yapısı nedeniyle deprem, sel, çığ ve heyelan gibi birçok afetle sıkça karşı karşıya kalıyor. Bu sebepten ötürü doğal afetlerle mücadele etme amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kuruldu. Peki Afad'da gönüllü olmak için neler yapılmalı? Eğitimleri ve şartları neler?
Afad Nedir?
Afad, ülkemizde meydana gelen doğal afetlerin öncesi ve sonrasında görev alan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Yurtdışında da faaliyet gösteren Afad, 2009 yılında İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık, İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) kurumlarının yerine kuruldu.
Kısa süre önce meydana gelen ve 10 ili derinden etkileyen Kahramanmaraş depreminde de rol oynayan Afad, gönüllü personellerden oluşuyor. Bu personeller, afet bölgesinde görev yapabilmek için ilk başta bir takım eğitimler görüyor.
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Afad'da nasıl gönüllü olunur?
Afad, Gönüllülük Projesi ile gönüllü kişilerin afet ve acil durumlarda hızlıca organize olmasını ve müdahale edilebilmesini amaçlıyor. Bu sayede afetin getirdiği maddi ve manevi zararın en aza indirilmesi de hedefleniyor.
Afad'da gönüllü olmak için gereken şartlar
15 yaşını doldurmuş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Eğitim ve çalışmaların aksamaması için zamana sahip olmak.
Afad eğitim ve görevlerine katılabilmek için sağlık durumunun alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması.
Bu şartları karşılıyorsanız, Afad'da gönüllü olmak için başvuruda bulunabilirsiniz.
Afad'da gönüllü olmak için başvuru yapma
Buraya tıklayarak e-Devlet'te Gönüllülük Başvurusu ve Takibi sayfasına ulaşın.
Yeni Başvuru seçeneğine tıklayın.
Ön Bilgilendirme Ekranında gönüllülük taahhütnamesi ve bilgilendirmesini okuyup onaylayın. Ardından Devam Et butonuna tıklayın.
İkamet edilen il, cep telefonu numarasını ve e-posta adresini girin. Bilgilerin size ait olduğunu onaylayın ve Başvur butonuna tıklayın.
Başvuru yapan kişiler, SMS ve e-postalarına gelen mesaj üzerinden AFAD Gönüllü portalına giriş yapabilirler. Burada, adayların göreceği eğitim, verilen görev ve faaliyetler takip edilebilir. Öte yandan verilecek eğitimler ise şu şekilde;
AFAD gönüllü adaylarına verilen eğitimler
Afet Farkındalık Eğitimi
Temel Bilgi ve Kavramlar
Afet Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar
Afet Sırasında Doğru Davranış Şekilleri
Afet Sonrası İlk Anlar
Yangın
Tahliye
Yangın Farkındalık Eğitimi
Yanma ve Yangın
Yangının nedenleri ve alınacak tedbirler
LPG ve Doğal Gaz Kullanımı
Ev Kazaları ve Önlemler
Gaz ve Duman Dolu Ortamda Hareket Tarzı
Yangın Söndürme Madde ve Cihazları
Yangında Kurtarma Faaliyetleri
Yangın Söndürme Sistemleri
TSC (Taşınabilir Söndürme Cihazı) ile Müdahale Uygulaması
Söndürme Ekipleri Eğitimi
Temel Yangın Bilgileri
Yangın söndürme cihazları ve uygulaması
Acil durum ve yangında arama ve kurtarma işlemleri
Gaz ve duman dolu ortamlarda arama teknikleri
Acil durumlarda yaralı taşıma teknikleri
Tahliye
Sivil savunma Temel Eğitimi
Afet ve acil durumlar
Sivil Savunma
Seferberlik
Koruma ve Güvenlik
Yangın
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