AFAD'a nasıl gönüllü olabiliriz, eğitimler neler?

AFAD'da gönüllü olmak için neler yapılmalı? Gereken şartlar ve verilen eğitimler neler? Detaylar içeriğimizde.

Türkiye, bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu iklimsel yapısı nedeniyle deprem, sel, çığ ve heyelan gibi birçok afetle sıkça karşı karşıya kalıyor. Bu sebepten ötürü doğal afetlerle mücadele etme amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kuruldu. Peki Afad'da gönüllü olmak için neler yapılmalı? Eğitimleri ve şartları neler?

Afad Nedir?

Afad, ülkemizde meydana gelen doğal afetlerin öncesi ve sonrasında görev alan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Yurtdışında da faaliyet gösteren Afad, 2009 yılında İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık, İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) kurumlarının yerine kuruldu.

Kısa süre önce meydana gelen ve 10 ili derinden etkileyen Kahramanmaraş depreminde de rol oynayan Afad, gönüllü personellerden oluşuyor. Bu personeller, afet bölgesinde görev yapabilmek için ilk başta bir takım eğitimler görüyor.

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Afad'da nasıl gönüllü olunur?

Afad, Gönüllülük Projesi ile gönüllü kişilerin afet ve acil durumlarda hızlıca organize olmasını ve müdahale edilebilmesini amaçlıyor. Bu sayede afetin getirdiği maddi ve manevi zararın en aza indirilmesi de hedefleniyor.

Afad'da gönüllü olmak için gereken şartlar

15 yaşını doldurmuş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Eğitim ve çalışmaların aksamaması için zamana sahip olmak.

Afad eğitim ve görevlerine katılabilmek için sağlık durumunun alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması.

Bu şartları karşılıyorsanız, Afad'da gönüllü olmak için başvuruda bulunabilirsiniz.

Afad'da gönüllü olmak için başvuru yapma

Buraya tıklayarak e-Devlet'te Gönüllülük Başvurusu ve Takibi sayfasına ulaşın.

Yeni Başvuru seçeneğine tıklayın.

Ön Bilgilendirme Ekranında gönüllülük taahhütnamesi ve bilgilendirmesini okuyup onaylayın. Ardından Devam Et butonuna tıklayın.

İkamet edilen il, cep telefonu numarasını ve e-posta adresini girin. Bilgilerin size ait olduğunu onaylayın ve Başvur butonuna tıklayın.

Başvuru yapan kişiler, SMS ve e-postalarına gelen mesaj üzerinden AFAD Gönüllü portalına giriş yapabilirler. Burada, adayların göreceği eğitim, verilen görev ve faaliyetler takip edilebilir. Öte yandan verilecek eğitimler ise şu şekilde;

AFAD gönüllü adaylarına verilen eğitimler

Afet Farkındalık Eğitimi

Temel Bilgi ve Kavramlar

Afet Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar

Afet Sırasında Doğru Davranış Şekilleri

Afet Sonrası İlk Anlar

Yangın

Tahliye

Yangın Farkındalık Eğitimi

Yanma ve Yangın

Yangının nedenleri ve alınacak tedbirler

LPG ve Doğal Gaz Kullanımı

Ev Kazaları ve Önlemler

Gaz ve Duman Dolu Ortamda Hareket Tarzı

Yangın Söndürme Madde ve Cihazları

Yangında Kurtarma Faaliyetleri

Yangın Söndürme Sistemleri

TSC (Taşınabilir Söndürme Cihazı) ile Müdahale Uygulaması

Söndürme Ekipleri Eğitimi

Temel Yangın Bilgileri

Yangın söndürme cihazları ve uygulaması

Acil durum ve yangında arama ve kurtarma işlemleri

Gaz ve duman dolu ortamlarda arama teknikleri

Acil durumlarda yaralı taşıma teknikleri

Tahliye

Sivil savunma Temel Eğitimi

Afet ve acil durumlar

Sivil Savunma

Seferberlik

Koruma ve Güvenlik

Yangın

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