Adobe, yapay zeka teknolojisiyle uygulamalarında devrim yapmaya hazırlanıyor

Adobe, yapay zeka teknolojisi kullanarak kullanıcı deneyiminde önemli gelişmeler kaydetmeyi hedefliyor. Yeni özellik sayesinde amatörler bile kolaylıkla fotoğraf düzenleyebilecek. Adobe Max etkinliğinde tanıtılacak olan yenilik, tasarım dünyasına yeni bir soluk getirecek.

Grafik dünyasının en önemli aktörü konumundaki Adobe, uygulamalarında devrim niteliğinde yenilikler yapmaya hazırlanıyor. Yapay zeka teknolojisinden güç alarak kullanıcı deneyiminde önemli gelişmeler kaydetmeyi hedefleyen şirket, büyük güncelleme için gün sayıyor. İşte detaylar

Yapay zeka, amatörlerin de fotoğraf düzenleyebilmelerini sağlıyor!

Adobe'ın yapay zeka destekli yeni özelliği, hiçbir tasarım bilgisi veya becerisi olmayan kullanıcıların bile kolaylıkla çalışma yapabilmelerini hedefliyor. 10 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan Adobe Max etkinliği dahilinde tanıtılması beklenen bu yenilik, tasarım dünyasına yeni bir soluk kazandıracak gibi görünüyor.

Adobe uygulamalarına dahil edilecek Project Stardust isimli yapay zeka motoru, fotoğraflardaki nesneleri otomatik olarak algılayarak kolaylıkla değiştirebiliyor, kaldırabiliyor ve hatta hareket ettirebiliyor. Şirketin yayımlamış olduğu bir tanıtım videosuyla net bir şekilde gözlemlenebilen özellik, güçlü yapısıyla dikkat çekiyor.

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Yayımlanan kısa tanıtım videosunda, fotoğrafta yer alan bir nesnenin -bu örnekte sarı bir bavul ve gölgesi- kolaylıkla algılanabildiği ve istenilen değişikliklerim hiçbir teknik beceri gerektirmeksizin uygulanabildiği vurgulanıyor.

Özellik tarafından yapılan tüm görsel değişiklikler, fotoğrafın geri kalan kısımları da analiz edilerek son derece doğal bir akışta uygulanıyor. Böylelikle tam anlamıyla doğal görünümlü, profesyonel olarak nitelendirilebilecek sonuçlarla karşı karşıya kalınıyor.

Peki, sizler söz konusu yapay zeka güncellemesiyle ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce özellik, beklenildiği kadar başarılı olabilecek mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.