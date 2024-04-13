Yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde önemli bir adım atan Adobe, AI modellerini eğitmek için kullanıcılardan video göndermelerini istiyor ve bu katkıları için 120 dolar ödeme yapıyor. Bu strateji, Adobe'nin metinden-vektöre video üretimi ve video düzenleme yeteneklerini geliştirmek amacıyla kullanılıyor.

Adobe, yapay zeka modelini eğitiyor: Gönderilen her video için 120 dolar ödeme

Bloomberg raporuna göre, bu hamle, yapay zeka araçlarını daha da ileri taşımak için atılmış stratejik bir adım olarak görülüyor. Adobe'nin sanatçılara video karşılığında ödeme yapma politikası, endüstrideki diğer büyük isimler arasında pozitif bir farkındalık yaratıyor.

Bu yaklaşım, lisanssız materyal kullanımı ve telif hakkı ihlalleri gibi sorunlara karşı bir önlem olarak öne çıkıyor. Özellikle OpenAI ve diğer büyük teknoloji firmalarının benzer davalara konu olması, Adobe'nin bu politikasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

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Avrupa Birliği'nin teknoloji devlerine yönelik sıkı tutumu, Adobe gibi şirketlerin kullanıcılarına daha fazla seçenek sunmasını ve rekabetçi bir pazar oluşturmasını sağlıyor. Adobe, yapay zeka modelini eğitmek için video karşılığında ödeme yaparak, kullanıcılarının ve sanatçıların haklarını koruyarak teknoloji dünyasında adil bir oyun alanı yaratmayı amaçlıyor.

ABD'de ise benzer yasal düzenlemelerin uygulanması ve etkileri henüz net değil. Ancak, AB'deki bu değişikliklerin küresel ölçekte yankılar yaratması bekleniyor. Adobe, sanatçılara video karşılığında ödeme yaparak yapay zeka modellerini eğitiyor.

Bu sayede, hem etik standartları hem de teknolojik yenilikleri destekleme konusunda bir model teşkil ediyor. Bu yaklaşım, yapay zeka alanında daha sürdürülebilir ve etik bir gelecek inşa etme potansiyeline sahip.

Adobe, video karşılığında ödeme yapma stratejisiyle sektördeki diğer şirketlere örnek olmayı ve yapay zeka gelişimini pozitif bir yönde ilerletmeyi hedefliyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.